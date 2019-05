Jennifer Lawrence est de retour au cinéma

Après une année passée loin des plateaux de tournage, Jennifer Lawrence a signé pour jouer dans un film d’auteur signé Lila Neugebauer. La star de Hunger Games y incarne un soldat qui souffre d’un traumatisme crânien et qui a du mal à se remettre de ses blessures une fois rentrée chez elle. Le tournage du film devrait commencer en juin prochain à la Nouvelle Orléans, une fois la promotion de X-Men Dark Phoenix, dans lequel elle joue Mystique, achevée.

Il y a un an, l’actrice oscarisée, pour son rôle dans Happiness Therapy, avait pourtant annoncé arrêter sa carrière au cinéma. Depuis, elle a mis de côté les franchises pour se tourner vers des films d’auteurs ambitieux comme Passengers, Mother et Red Sparrow. A défaut d’avoir fait un carton au box-office, ils ont suscité de nombreuses polémiques. Désormais, on devrait retrouver Jennifer Lawrence là où on ne l’attend pas. Au cours de son année sabbatique, la star s’est fiancée à Cooke Maroney, le directeur d’une célèbre galerie d’art à New York. La bonne nouvelle a été annoncée en février dernier.