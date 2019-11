Jennifer Aniston sacrée “Icône du cinéma”

Elle jouit d’une popularité sans faille depuis 1994. Lors de la 45e cérémonie des People's Choice Awards, l’actrice Jennifer Aniston a reçu le prix d’Icône de cinéma préférée. Bien que son personnage de Rachel Green dans le sitcom «Friends» soit plus de vingt ans derrière elle, celui-ci continue de conquérir les cœurs. La série des années 1990 connaît un bond de repopularité, notamment grâce à sa diffusion sur Netflix.

Emue, l’actrice de 50 ans a remercié ses fans qui l’ont soutenue durant sa carrière : «Cette ville Santa Barbara, en Californie a décerné de nombreux prix, mais le choix du public a toujours été spécial pour moi». «Nous, acteurs, nous ne jouons pas pour les critiques, ni pour une personne en particulier, ni pour rendre nos familles fières de nous... Nous le faisons pour l'argent», a-t-elle plaisanté. «Je blague! Nous le faisons pour vous !», a-t-elle dit.

Avant de poursuivre, toujours sur le ton de l’humour : «Si je peux prétendre à ce statut d’icône, c'est uniquement parce que j'ai pu participer à une émission emblématique avec un casting iconique, et une coupe de cheveux emblématique». «Je veux dire, "Friends" a vraiment été le cadeau de toute une vie et je ne serais pas ici devant vous sans cette série fantastique, ces incroyables cinq autres acteurs et sans un public qui nous est resté fidèle».

En octobre, l’ex-de Brad Pitt avait marqué les esprits en publiant un cliché rare de toute l’équipe de «Friends» sur Instagram. Depuis, la photo a été «likée» plus de 15 millions de fois. L'Américaine fait encore l'actualité depuis quelques jours. Les premiers épisodes de «The Morning Show», la nouvelle série dans laquelle elle joue, viennent de sortir sur la plateforme d'Apple, Apple TV+.