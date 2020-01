Jay-Z s'empare du téléphone d'un homme qui filmait Beyoncé en train de danser

Alors qu'il se trouvait à la fête d'anniversaire de Sean Combs samedi dernier avec son épouse, Jay-Z est intervenu en confisquant le téléphone portable d'un homme qui filmait la soirée, et notamment Beyoncé en train de danser.

Jay-Z est aussi vif que l'éclair quand il s'agit de protéger les intérêts de Beyoncé. Samedi 14 décembre 2019, le rappeur de 50 ans était de sortie avec son épouse à Los Angeles pour assister à l'anniversaire de leur ami Sean Combs, alias P. Diddy. L'artiste, également âgé de 50 ans, avait organisé une grande fête rassemblant de nombreuses personnes dans une grande propriété privée. Si quelques photos de l'événement ont filtré, certaines vidéos ont également atterri sur les réseaux sociaux. Parmi celles-ci se trouve une sur laquelle on voit Jay-Z confisquer brusquement le téléphone portable d'un homme qui filmait les coulisses de la soirée...

Le clip partagé sur un compte fan Instagram le 15 décembre montre effectivement Beyoncé en train de danser avec son amie Kelly Rowland et la chanteuse Saweetie lorsque l'homme, non identifié et qui se trouvait alors à quelques centimètres du groupe, s'est brutalement fait attraper son téléphone par Jay-Z. Un moyen efficace pour le papa de Blue Ivy (7 ans) et des jumeaux Rumi et Sir (2 ans) de protéger sa femme et ses amies.