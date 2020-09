Jawad Yamiq proche du Getafe

L'international marocain Jawad El Yamiq, qui a évolué la saison dernière au sein de Real Saragosse (2ème division) sous forme de prêt en provenance de Genoa, jouerait les trois prochaines saisons à Getafe, rapporte le quotidien sportif AS. Pisté par plusieurs équipes espagnoles, notamment Grenade et Betis, Yamiq aurait parvenu à un accord avec Getafe pour renforcer la défense du club de la banlieue de Madrid, précise le journal spécialisé. Selon la publication, Getafe et Genoa sont sur le point de sceller les dispositions de l’accord et Yamiq pourrait signer son contrat au cours de cette semaine. Depuis son arrivée en janvier dernier, El Yamiq a gagné sa place de titulaire indiscutable dans l’équipe de l’entraîneur de Saragosse, Victor Fernandez. Né le 29 juillet 1992 à Khouribga, Jaouad El Yamiq avait passé cinq ans au sein de son club formateur avant de rejoindre le Raja lors du mercato estival de 2016. En janvier 2018, il avait signé un contrat de trois ans avec le club italien du Genoa CFC.