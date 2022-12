James Bond : Daniel Craig revient sur la fin de “Mourir peut attendre ”

En octobre 2021, Daniel Craig disait au revoir à James Bond après avoir incarné l’espion de sa Majesté pendant quinze ans. «Mourir peut attendre», dans lequel Daniel Craig retrouvait Léa Seydoux dans la peau de Madeleine Swann, a été un succès au box-office, mais a aussi marqué à tout jamais les fans de la première heure.



«Mourir peut attendre» restera dans les mémoires des amateurs de 007 et pour cause: le film se termine avec la mort du héros. Comment les producteurs de la saga vont-ils intégrer cette péripétie majeure dans les scénarios des prochains longs-métrages? Qui sera choisi pour succéder à Daniel Craig ? Le mystère reste entier.

«Ça semblait être la bonne manière d’en finir»



A l’occasion de la promotion de son nouveau film, «Glass Onion» (sequel de «A couteaux tirés », sur Netflix le 23 décembre prochain), l’acteur anglais s’est exprimé sur cette fin malheureuse auprès du «Los Angeles Times». Selon lui, il y avait «deux bonnes raisons» de laisser James Bond mourir: une pour lui-même et une pour la franchise.



Il a ainsi expliqué: «Je trouvais qu’il fallait qu’on reparte de zéro une nouvelle fois. Tuons donc mon personnage et allons chercher un nouveau Bond, une nouvelle histoire. Commençons à 23, 25 ou 30 ans. L’autre raison, c’est que j’avais besoin d’avancer. Je ne voulais plus revenir. Je suppose que j’aurais dû m’estimer chanceux qu’ils me rappellent pour revenir, mais j’avais besoin de passer à autre chose. Le sacrifice qu’il fait dans le film, c’est par amour. Et il n’y a pas de plus belle raison. Donc ça semblait être la bonne manière d’en finir.



Les dernières années ont été particulièrement éprouvantes pour celui qui a enfilé le costume de l’iconique agent secret britannique pour la première fois en 2006. Lors du tournage de «Spectre», sorti en 2015, Daniel Craig s’était, par exemple, cassé la jambe, interrompant ainsi le tournage.



Depuis que Daniel Craig a raccroché le costume, les pronostics concernant son successeur affolent la toile. Plusieurs noms circulent, notamment ceux d’Idris Elba, Tom Hardy ou encore Henri Cavill. Des acteurs plus jeunes, comme Jacob Elordi et Tom Holland, ont aussi rejoint la liste plus récemment. Mais il est fort probable qu’aucun de ces acteurs ne devienne le nouveau James Bond.



Dans une interview donnée en septembre à «Deadline», l’un des deux producteurs de la franchise, Michael G. Wilson, a donné quelques indices, tout en rappelant qu’aucun choix n’a été fait pour l’instant. Il a notamment expliqué que le nouvel acteur ne devait pas être trop jeune, et que celui-ci devait impérativement avoir au moins 30 ans. «Rappelez-vous que Bond est un vétéran. Il a une certaine expérience. C’est un personnage qui a traversé les guerres pour ainsi dire», a-t-il précisé.



Les paris restent donc ouverts. En revanche, une chose est certaine. Pour la première fois de son histoire, James Bond ne sera plus au service de sa Majesté la reine Elisabeth II, mais du roi Charles III.