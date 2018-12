Jamel Debbouze: Mon fils Léon ne sait pas qu’il a de la chance, ça m'énerve

Invité par Michel Drucker dans son émission "Vivement dimanche", Jamel Debbouze s'est confié avec humour sur "le choc des cultures" et le croisement de deux enfances opposées entre la sienne et celle de ses enfants, Lila et Léon.

Du 11 au 29 décembre 2018, Jamel Debbouze est au Casino de Paris pour jouer son spectacle Maintenant ou Jamel, show qu'il portera ensuite lors d'une tournée à travers la France tout au long de l'année 2019. Sur scène, l'humoriste de 43 ans séduit les spectateurs avec ce qu'il sait faire de mieux, raconter sa vie avec décontraction et humour. Il y évoque notamment le croisement de deux enfances aux antipodes : la sienne et celle de ses enfants Léon et Lila (10 et 7 ans, nés de son mariage avec Mélissa Theuriau).

Le comédien était ainsi dans l'émission Vivement dimanche pour évoquer son spectacle et le fait d’avoir aujourd'hui des moyens à offrir à sa petite famille. Face à Michel Drucker, Jamel Debbouze a concédé que le "choc des cultures" était une grande source d'inspiration pour comparer son enfance à celle de ses enfants. "C'est un sujet formidable. Mes enfants n'ont rien à voir avec moi. Mon fils, quand je le vois... Je me vois à travers lui, tu vois. Et il a de la chance. Mais il ne sait pas qu'il a de la chance, ça m'énerve !", a-t-il glissé sous les rires du public. Toujours très amusé, Jamel Debbouze a également révélé qu'il était celui qui faisait faire les devoirs à ses enfants. "Et ma chance, c'est que j'ai de bonnes notions en maths. (...) Les maths, ça va. C'est en français que je galère, le passé simple, tout ça. Je partîtes, nous partoûtes... D'ailleurs, j'ai reçu un mot de la maîtresse, elle m'a dit : 'Arrêtez de faire les devoirs de votre fils, il régresse.' Je lâcherai pas, hein !", a-t-il plaisanté.