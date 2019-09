Jamal Snoussi rempile à la tête de la LNFA

Jamal Snoussi a été réélu, à l'unanimité, à la tête de la Ligue nationale du football amateur pour un deuxième mandat, lors d'une assemblée générale élective, tenue dimanche à Skhirat.

Seul candidat en lice, M. Snoussi du "Stade Marocain" a été reconduit à l'unanimité, dans une liste qui comprend également Mohamed Lachger Yahdih (Chabab Sakia El-Hamra), 1er vice-président, Mohamed Remdani (Fath Nador), 2è vice-président, ainsi que quatre membres représentant la Botola nationale et la Botola amateur I et quatre membres représentant la Botola amateur II.

Le Groupe Nord Botola nationale et amateur I est représenté par Mustapha El Hamraoui (Chabab M'rirt), Rachid Ghazi (Mouloudia Missour), alors que le groupe sud est représenté par Abdellah Mounib (Club Municipal Raja Agadir) et Hassan Boutebaa (Mouloudia Sportive Laâyoune).

Botola amateur II est représentée par Omar Ghilane (club des étudiants de Tétouan), Ahmed Sibi (club Wafaa Darwa Oulad Ziane) pour les groupes Nord-est et Nord-ouest, ainsi que Abderrahim Mouftarid (Raja El Jadidi), Abih Ahmed nah (Chabab Boujdour).pour les groupes Sud et Sahara.

Dans une déclaration à la MAP suite à sa réélection, M. Snoussi a souligné qu’il oeuvrera à mettre en place des nouveaux programmes au profit du football amateur, notant que l’assemblée générale a été l’occasion d’établir le bilan de quatre années d’action.

Cette assemblée générale a été marquée par la présentation du rapport moral qui a dressé le bilan de la Ligue nationale du football amateur depuis sa création en 2015.