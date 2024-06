Jamal Sellami présenté officiellement à Amman en tant que nouveau sélectionneur de la Jordanie

Le coach marocain Jamal Sellami a été officiellement présenté, mercredi à Amman, en tant que nouvel entraîneur de la sélection jordanienne de football.



"Je suis très heureux de la confiance placée en ma personne par la Fédération jordanienne de football (JFA). C'est un grand honneur pour moi et je suis ici pour mener les Nashama encore plus haut et atteindre les objectifs tracés", a-t-il déclaré d’emblée lors de la cérémonie de sa présentation.



“La mission ne sera pas de tout repos, j’en suis conscient”, a-t-il cependant relevé, exprimant sa confiance de pouvoir, grâce à son expérience et celle de son staff, honorer son contrat, mener à bien le projet ambitieux entamé par son prédécesseur, Houcine Ammouta, et répondre aux attentes des supporters jordaniens.



Détaillant son programme, Sellami a affirmé que le premier objectif est de se qualifier pour les phases finales du Mondial-2026, pour envisager sous de bons auspices les phases finales de la Coupe d'Asie des nations 2027 en Arabie Saoudite (la Jordanie n'a jamais participé aux phases finales d'une Coupe du monde).



"Nous avons une vision claire et un programme précis pour continuer sur la lancée de la sélection nationale. Nous n’avons pas de temps à perdre et j'ai complètement confiance en les capacités des joueurs”, a-t-il assuré.



“Le défi est de taille. C'est un challenge pour moi personnellement, mais j’ai confiance en le groupe actuellement en place, qui a forcé l’admiration et que tout le monde connaît et respecte désormais après ses récentes performances”, a-t-il dit.

“Nous devons travailler encore plus dur pour être à la hauteur et nous sommes ici justement pour ça !”, a-t-il conclu.



Pour sa part, la secrétaire générale de la JFA, Samar Nassar, a exprimé le soutien de toutes les composantes de la Fédération au nouveau sélectionneur et à son staff, assurant que tous les moyens nécessaires seront mis à leur disposition, "avec le même professionnalisme et la même détermination", pour leur permettre de réaliser les objectifs tracés, à leur tête la qualification à la prochaine Coupe du monde.



Mme Nassar à fait savoir que Jamal Sellami a signé un contrat de trois ans qui court jusqu’aux phases finales de la Coupe d’Asie des nations 2027 en Arabie Saoudite.

Jamal Sellami a été nommé nouvel entraîneur de la sélection jordanienne en remplacement de son compatriote Houcine Ammouta, qui a annoncé son départ "pour des raisons personnelles".



Son staff technique est composé des cadres marocains Omar Najhi et Mustapha El Khalfi, en tant qu’entraîneurs adjoints, ainsi que de l'entraîneur des gardiens de but Ahmed Mohamadina, des préparateurs physiques Jawad Sabri et Karim Mellouche et des analystes de performance Karim El Idrissi et Marouane Lotfi.



Ammouta était arrivé à la barre technique de la sélection jordanienne en juillet 2023. En moins d’une année, il a marqué les esprits en menant les Nashama à la première finale de leur histoire en Coupe d’Asie des nations, au Qatar.



Il les a également qualifiés haut la main pour les phases finales de la prochaine Coupe d’Asie (AFC-2027) en terminant en tête de leur groupe, ainsi que pour le troisième et dernier tour des éliminatoires asiatiques du Mondial-2026, prévu aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada.

Le tirage au sort de ce tour décisif devait avoir lieu jeudi à Kuala Lampur, en Malaisie.