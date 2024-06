Jamal Sellami nouveau sélectionneur de la Jordanie

Jamal Sellami a été nommé nouvel entraîneur de la sélection jordanienne de football, en remplacement de son compatriote Houcine Ammouta, qui a annoncé son départ "pour des raison personnelles", a annoncé, samedi, la Fédération jordanienne de football (JFA).



"Le Conseil d’administration a décidé de nommer le technicien marocain Jamal Sellami comme nouvel entraîneur de la sélection nationale première, en prévision des prochaines échéances, en particulier le tour décisif des qualifications à la Coupe du monde 2026, qui débutera en septembre prochain", a indiqué la JFA dans un communiqué publié sur son site internet, faisant savoir que le nouvel entraîneur des Nashama sera présenté avant fin juin.



Le staff technique de Jamal Sellami sera composé des cadres marocains Omar Najhi et Mustapha El Khalfi, en tant qu’entraîneurs adjoints, ainsi que de l'entraîneur des gardiens de but Ahmed Mohamadina, des préparateurs physiques Jawad Sabri et Karim Mellouche et des analystes de performance Karim El Idrissi et Marouane Lotfi.



Jamal Sellami, qui a disputé le Mondial-98 en France avec les Lions de l’Atlas, est un technicien aguerri, comptant à son palmarès plusieurs titres, dont celui du Championnat d’Afrique des nations avec la sélection marocaine des joueurs locaux. Il a également été sacré meilleur entraîneur et champion du Maroc avec plusieurs clubs nationaux.



Ammouta était arrivé à la barre technique de la sélection jordanienne en juillet dernier. En moins d’une année, il a marqué les esprits après avoir réussi l'exploit de mener les Nashama à la première finale de leur histoire en Coupe d’Asie des nations, au Qatar.



Il les a également qualifiés haut la main pour les phases finales de la prochaine Coupe d’Asie (AFC-2027) en Arabie Saoudite, en terminant en tête de leur groupe, ainsi que pour le troisième et dernier tour des éliminatoires asiatiques du Mondial-2026, prévu aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada.



Les Jordaniens caressent le rêve de se qualifier pour la toute première fois de leur histoire à une phase finale de la Coupe du monde.