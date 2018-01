Jamal Sellami : Notre victoire face à la Guinée, un appui moral pour aller de l'avant

La victoire des Lions de l'Atlas face à la Guinée par 3 buts à 1 mercredi à Casablanca, lors d’un match de la deuxième journée du premier tour du CHAN Maroc-2018, constitue un "fort appui moral qui nous encourage à aller de l'avant en vue de réaliser l'objectif escompté, celui de brandir le trophée de cette compétition", a déclaré le sélectionneur national Jamal Sellami.

Lors de la conférence de presse d'après-match, tenue mercredi soir au Complexe sportif Mohammed V, Sellami s'est félicité du bon rendement et de la persévérance de ses joueurs, qui en dépit des sorties précoces sur blessure des maîtres à jouer du milieu de terrain Hafidi et Saidi, ont su garder le même rythme et réussi à appliquer à la lettre les consignes tactiques pour l'emporter face à une équipe guinéenne "coriace et bien organisée".

S'exprimant sur la sortie de Hafidi, Sellami a souligné qu’il était obligé de changer sa stratégie de jeu pour s’adapter à cette situation.

"C’est un élément important dans notre échiquier. Malgré sa sortie, nous avons réussi à marquer trois buts. C’est un bon signe. J’espère que sa blessure n’est pas grave pour qu’il puisse être présent lors des prochains matchs", a-t-il souhaité.

Sellami a tenu par la suite à mettre en avant la bonne prestation d'Ayoub El Kaabi, auteur d'un "très bon triplé", qui le met en tête du classement des buteurs avec cinq réalisations, faisant observer qu'à ce niveau-là, le joueur de la Renaissance de Berkane frappe à la porte de l'équipe nationale A.

L'ancien joueur du Raja de Casablanca a également salué le rendement des joueurs du WAC et du FUS de Rabat Walid El Karti et Badr Boulhroude, "des valeurs ajoutées" en milieu de terrain qui ont assuré avec brio le relais entre les différentes lignes et offert des caviars aux attaquants.

Sellami a, par ailleurs, fait savoir que ces résultats ne relèvent pas du hasard, mais sont le fruit d’un travail continu, entamé depuis 18 mois et marqué par plusieurs stages de concentration et de rencontres amicales.

Concernant le dernier match du groupe face au Soudan, le sélectionneur national a précisé que les remplaçants auront l’occasion de signer leur première participation à cette compétition afin de se familiariser avec ce type de matchs.

De son côté, le sélectionneur de la Guinée Mohamed Kanfory Bangoura a regretté la défaite et l'élimination de son équipe dès le premier tour, soulignant que ces protégés ont pratiqué du bon football et créé beaucoup d'occasions de but, surtout en première mi-temps, qui s'est soldée par un nul (1-1).

"Tactiquement, on était bien en place et on a empêché le Maroc de produire son véritable jeu pendant une bonne partie du match, mais malheureusement, il y a eu cette erreur de passe qui a changé la donne et donné aux Lions de l'Atlas disciplinés tactiquement un appui moral pour trouver leurs repères" a-t-il dit.