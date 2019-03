Jamal Sellami : La participation des U17 au tournoi d’Antalya, une occasion pour développer le niveau des joueurs pour la CAN 2019

Le sélectionneur de l'équipe nationale des moins de 17 ans, Jamal Sellami, a affirmé samedi que la participation des Lionceaux de l’Atlas au tournoi international qu'abrite la ville d'Antalya en Turquie, du 1er au 10 mars, est une bonne occasion pour développer le niveau des joueurs en affrontant des équipes africaines et européennes.

Dans une déclaration à la MAP, M. Sellami a indiqué que la participation à ce tournoi s'inscrit dans le cadre des préparatifs des Lionceaux de l’Atlas à la phase finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) prévue en avril prochain en Tanzanie.

Sellami a affirmé que l’équipe nationale disputera lors du tournoi d'Antalya plusieurs matches contre des équipes africaines et européennes en vue de développer davantage son niveau de jeu.

La participation de l'équipe nationale des moins de 17 ans à cette compétition s'inscrit dans le cadre de la coopération entre la Confédération africaine de football (CAF) et la Fédération Royale marocaine de football.

En ce qui concerne le programme d’entraînement de la sélection nationale, Sellami a précisé que l'attention sera focalisée notamment sur les aspects technique, tactique et physique.

Le tournoi international d'Antalya réunit 12 sélections, à savoir le Maroc, le Cameroun, l'Ouganda, la Biélorussie, la Tanzanie, la Guinée, l'Australie, la Turquie, le Sénégal, le Nigeria, l'Angola et le Monténégro.

Voici, par ailleurs, le programme des matchs de l'équipe marocaine qui évoluera dans le groupe B aux côtés du Cameroun, de l'Ouganda et de la Biélorussie:



Lundi 4 mars : Maroc - Biélorussie.

Mercredi 6 mars : Maroc - Ouganda.

Vendredi 8 mars : Maroc - Cameroun.