Jamais deux sans trois pour Mareczko

L'Italien Jakub Mareczko a réussi à décrocher sa troisième victoire d'étape mardi à Zagora, lors de la cinquième manche de la 31è édition du Tour du Maroc de cyclisme. Déjà vainqueur de la première et de la troisième étapes, le coureur de la formation "Wilier Triestina Selle Italia" a parcouru les 142,8 km reliant Ouarzazate à Zagora en 3h26min et 37 secondes, devançant l'Allemand Lucas Carstensen (Bike Aid) et l'Espagnol Albert Torres (Inteja Dominican Cycling Team).

Dans une déclaration à la MAP, Mareczko a indiqué que le premier tiers de l'étape a été difficile vu son relief montagneux, expliquant qu'avec son équipe, il a essayé de mener la course vers le sprint final en ne laissant aucune échappée s'éloigner.

Il s'est, par ailleurs, dit très heureux de cette troisième victoire, ajoutant que le tracé lui permet de préparer au mieux le "Giro" (Tour d'Italie).

Un col de 3è catégorie culminait au point kilométrique n°36 et c'est Florian Maitre qui l'a franchi en premier sans pour autant s'adjuger le maillot à pois de meilleur grimpeur qui reste en possession de l'Azerbaïdjanais Samir Jabrayilov.

Deux des trois points chauds de l'étape ont vu passer en tête le Marocain Mraouni Salaheddine, mais c'est son compatriote, Soufiane Haddi, qui reste vêtu du maillot blanc de meilleur sprinteur.

Le maillot jaune du Tour n'a pas changé d'épaule non plus puisque c'est l'Américain Alexey Vermeulen qui reste en tête du classement général pour la deuxième étape d'affiliée.

Mercredi, un transbordement devait s’effectuer vers Tazenakht où devait être donné le coup d'envoi de la sixième étape du Tour (187,7km) en direction de Taroudant.

Organisée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI par la Fédération Royale marocaine du cyclisme (FRMC), la 31è édition du Tour s'inscrit dans le calendrier de l'Africa Tour de l'Union cycliste internationale (UCI) et se déroule du 6 au 15 avril.