JO. Taekwondo: Une 7ème participation marocaine avec de nouveaux objectifs

Après six participations successives aux Jeux olympiques, à Sydney (2000), Athènes (2004), Pékin (2008), Londres (2012), Rio De Janeiro (2016) et Tokyo (2020), le taekwondo marocain entame un 7ème défi avec de nouveaux objectifs et la volonté de ne pas y aller pour faire de la figuration.



Les couleurs nationales seront défendues par Oumaima El Bouchti (-49 kg), qui participe pour la deuxième fois aux JO, après l’édition 2020 à Tokyo, et Fatima Zahra Abou Fares (+67 kg).



Abou Fares avait décroché son ticket de qualification aux JO après avoir remporté la médaille d'or aux Championnats d'Afrique organisés à Dakar (9-10 février).

El Bouchti, elle, a obtenu le deuxième billet de qualification au rendez-vous olympique sur la base du dernier classement mondial (N.8) après le retrait de la catégorie des moins 49 kg des qualifications des JO (zone Océanie).



La décision de la Fédération mondiale de taekwondo de valider la qualification d'El Bouchti s'appuie sur celle du Tribunal arbitral du sport (TAS) après la requête de la taekwondoïste coréenne Mi Reu Kang qui arguait mériter ce ticket, alors qu'elle occupait la 9ème place mondiale.



Les taekwondoïstes ont dignement représenté le Maroc, en montant sur le podium à plusieurs reprises, à commencer par la Coupe arabe à Dubaï, avec une moisson de 13 médailles (3 en or, 3 en argent et 7 en bronze) et le Championnat d'Afrique des nations en Côte d'Ivoire, avec 11 médailles (7 en or, 1 en argent et 3 en bronze).



Les réalisations marocaines au taekwondo ne se sont pas limitées aux niveaux africain et arabe et suscitent le respect à l'échelle mondiale, grâce à l’équipe nationale féminine qui a remporté la médaille d’argent lors des séries des championnats du monde par équipes, début juillet dans la ville sud-coréenne de Chuncheon.



A la lumière de ces performances, le président de la Fédération Royale marocaine de taekwondo, Driss El Hilali a indiqué que "le taekwondo se doit d’offrir une médaille olympique au Maroc, surtout qu’il s’agit d’une 7ème participation, même si le palmarès de ce sport compte déjà une médaille d’or et une autre d’argent aux JO de la jeunesse”.



Dans une déclaration à la MAP, M. El Hilali a rappelé que le Maroc a failli, à maintes reprises, décrocher un sacre olympique en taekwondo, affirmant que la volonté d’atteindre cet objectif reste intacte pour cette 7ème participation, qui constitue un véritable défi, vu la rude concurrence à ce niveau de la compétition et la stature des adversaires.



Relevant avec regret qu’aucun représentant masculin du Maroc ne s’est qualifié, vu la rivalité acharnée lors des éliminatoires africaines, le responsable a affirmé que "grâce à la ferme volonté des championnes marocaines d’inscrire leur nom dans les annales olympiques, le Maroc peut créer la surprise et décrocher une place au podium".



En outre, M. El Hilali a indiqué qu’en prévision de cet événement mondial, la sélection nationale a effectué plusieurs stages de préparation, dont le dernier au centre olympique en Corée du Sud, au terme de la participation aux séries des championnats du monde par équipes.



Les préparatifs à ces joutes seront clôturés par un stage supervisé par le cadre national Badr Ismaili, pour faire le point sur l’état physique, technique et mental des participantes, a-t-il précisé.



L’objectif suprême reste, ainsi, de faire mieux que les précédentes participations et réaliser des résultats qui reflètent la bonne prestation des taekwondoïstes marocains sur les plans continental et international.