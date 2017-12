J.Lo tourne la page de Las Vegas

Jennifer Lopez dit stop ! Depuis le mois d’août 2016, la bomba latina s’est installée sur la scène du célèbre Planet Hollywood de la ville de Las Vegas pour une série de concerts, aussi appelée une résidence (comme Céline Dion au Ceasar’s Palace de Las Vegas depuis plusieurs années maintenant). Plus d’un million de billets ont été vendus pour son spectacle « All I Have ». La plus grosse opération financière pour l’établissement selon les informations de nos confrères de Billboard.

Mais voilà, deux ans après, la chanteuse de 48 ans annonce une triste nouvelle à ses fans. « Monter sur scène à Las Vegas au cours des dernières années a été une expérience incroyable et très enrichissante que je n’oublierai jamais. Les plus beaux souvenirs sur scène de toute ma carrière ont été égalés dans cette ville », a-t-elle déclaré dans un communiqué de presse. L’interprète du tube Love Don’t Cost A Thing tient ensuite à remercier les nombreux fans venus l’applaudir sur la scène du Planet Hollywood Resort & Casino : « Merci à tous mes fans qui ont voyagé de si loin pour vivre cette expérience avec moi ».

Dans le communiqué diffusé par Jennifer Lopez, nous apprenons également que les tous derniers concerts se dérouleront entre le mois de juin et le mois de septembre 2018 ; la tout dernière date étant d’ores et déjà fixée au 29 septembre prochain. Les billets sont d’ailleurs mis en vente dès ce 15 décembre. Pour espérer applaudir une dernière fois J-Lo à Las Vegas, il ne vaut donc mieux pas perdre de temps pour réserver son billet et son séjour ! Si les fans sont tristes d’apprendre cette nouvelle, ils se demandent cependant ce que leur réserve leur idole adorée pour l’année 2019 : une nouvelle tournée mondiale ? Affaire à suivre donc…