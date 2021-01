J-Lo révèle les secrets de son corps de rêve

A51 ans, Jennifer Lopez possède un des corps les beaux d’Hollywood. Un corps dont elle est très fière, car elle n’hésite pas à partager ses plus beaux clichés sur son compte Instagram. Fesses rebondies, pectoraux dessinés, ventre plat... Elle a le pack complet ! Son secret ? Repas équilibrés, routine sportive et aliments sains. En effet, l’interprète du tube “On The Floor” commence sa journée avec un petit-déjeuner constituée de produits bios. La star déjeune ensuite avec sa famille et termine sa journée en mangeant des fruits et légumes frais avec une poignée de noix. “Nous mangeons beaucoup de légumes verts : des asperges, des choux de Bruxelles, du brocoli, du chou frisé”, a-t-elle confié à Harper’s Bazaar.



La maman des jumeaux Emme et Maximilian s’autorise néanmoins quelques petits plaisirs dans la journée : “J’emporte toujours des fruits et légumes avec moi pour avoir quelque chose à grignoter entre les repas. Nous sommes tous humains... Je ne pense pas que vous devriez vous énerver si vous faites une erreur ou si vous mangez une chips », a-t-elle ajouté lors de la même interview.



Outre les bons petits plans et les régimes sains, Jennifer Lopez est une véritable adepte des astuces bien-être et du sport. La star a même engagé deux coachs sportifs qui lui proposent deux façons différentes de pratiquer. L’un opte pour du freestyle quand l’autre est un fan de planches, d’abdos, de pompes et de boxe.



De plus, la fiancée d’Alex Rodriguez n’a aucune addiction : elle ne fume pas, ne boit pas et évite un maximum la caféine. Petit plus, pour conserver une peau parfaite, jeune et sans défaut, J-Lo révèle une autre de ses astuces : “Je suis rarement au soleil et si je dois m’exposer, je fais toujours attention à bien appliquer de la crème solaire avant”, a-t-elle expliqué au magazine Us Weekly en 2018.