J.LO chantera ou non au Super Bowl

Jennifer Lopez ne sait pas si elle chantera ou non à la mi-temps du Super Bowl 2020. C’est en tout cas ce qu’elle a déclaré, alors que la chanteuse est au centre de rumeurs sur une éventuelle participation au prestigieux événement.

Interrogée à ce sujet durant l’Ellen DeGenere’s Show, elle a déclaré ne rien savoir. «Beaucoup de gens se demandent ça. Je ne sais pas encore, je ne sais pas», a-t-elle déclaré, sans pour autant démentir.

Selon une source, qui s’est adressée à Entertainment Tonight, la chanteuse et actrice serait cependant en pourparlers avec les dirigeants de la NFL.

«Jennifer et la NFL discutent depuis quelque temps, mais il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu avant que cela ne devienne officiel», a-t-elle expliqué.

Jennifer Lopez avait précédemment déclaré à E! News qu’elle ferait «quelque chose de spécial », si elle était engagée pour se produire à la mi-temps du Super Bowl.