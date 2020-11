“#ItsTimeItsNow ” , la stratégie du football féminin en Afrique

Une nouvelle ère a sonné pour le football féminin en Afrique. Après plusieurs mois d’élaboration, la toute première stratégie du football féminin de la CAF, feuille de route visant à façonner l’avenir du football féminin, a enfin vu le jour. Le plan quadriennal qui s’étend sur la période initiale 2020-2023, a été conçu en tenant compte des particularités du continent. Il réitère l’engagement de la CAF à développer le football féminin à tous les niveaux vers de nouveaux sommets. A travers le slogan #ItsTimeItsNow, la stratégie qui est également la nouvelle identité du football féminin servira de référence pour la promotion et le développement du sport sur tout le continent, et de guide de réussite pour les Associations membres et autres parties prenantes.



Dates clés

Mars 2018, Marrakech (Maroc)

Le tout premier Symposium sur le football féminin organisé par la CAF s’est tenu à Marrakech, sous le thème «Elever notre jeu». Cet événement de deux jours a réuni des parties prenantes clés - FIFA, Confédérations, Associations membres, joueurs actuels et anciens, sponsors, partenaires, médias, dansle but de réfléchir et tracer une nouvelle voie pourle développement du football féminin. Parmi les résolutions prises à l’issue du symposium figurait la création d’un département de footballféminin. Le département, division clé du Département du football et du développement de la CAF, sert de point focal pour le football féminin et gère tous les projets et activités connexes.



Novembre 2018, Accra (Ghana)

La Task Force sur le football féminin s'est réunie à Accra en marge de la Coupe d'Afrique des nations féminine Total Ghana 2018 pour amorcer la phase suivante préparatoire à la mise en place de la stratégie du football féminin.



Novembre 2019, Le Caire (Egypte)

Le tout premier atelier de la Task Force sur le football féminin de la CAF s’est tenu au Caire. L’objectif était d’identifier les domaines clés à développer et les mesures à mettre en place pour assurer un avenir fort et dynamique à la croissance du football féminin en Afrique. L’atelier a été animé par une équipe de la Division de football féminin de la FIFA, qui a apporté un soutien considérable à l’autonomisation des femmes dans le football. Les séances de brainstorming ont donné naissance à des domaines et points focaux pour la stratégie de football féminin de la CAF tout en tenant compte des particularités du continent. La stratégie repose sur cinq piliers principaux, à savoir le développement, les compétitions, le marketing et la promotion, la professionnalisation et le leadership ainsi que l'impact social.



Développement

Accélérer la croissance du football féminin à tous les niveaux, partout en Afrique, en multipliant les opportunités de jeu pour les femmes et les filles et en offrant des possibilités de formation accrues et améliorées pour le personnel technique impliqué dans le football féminin ainsi qu'en reliant les cours de renforcement des capacités aux programmes de développement et compétitions.



Compétitions

Augmenter le nombre de compétitions féminines pour les clubs, en introduisant notamment la Ligue des champions féminine de la CAF, compte tenu du fait que les compétitions sont les plus grands moteurs du développement du football.



Marketing et promotion

Créer une marque de football féminin forte et fédératrice tirant parti des valeurs africaines et ayant un attrait régional et mondial, tout en étant alimentée par l’esprit de famille, de passion et de culture.



Professionnalisation et leadership

Garantir que les efforts en faveur du développement du football féminin sont durables, en collaborant avec les parties prenantes pour professionnaliser les structures entourant le football féminin sur et en dehors du terrain et augmenter le nombre d'administratrices.



Impact social

Tirer parti du pouvoir du football pour créer un impact social positif sur les femmes et les filles africaines. En outre, privilégier l'utilisation du football comme outil pour éduquer les jeunes filles, autonomiser et encourager la participation.



Ce qu’ils ont déclaré…

Ahmad Ahmad, président de la CAF

«Aujourd'hui est un jour historique pour le football féminin en Afrique. Le lancement de la stratégie du football féminin de la CAF est conforme à notre engagement à donner de l’espoir aux jeunes du continent et à développer le football féminin à tous les niveaux. Il définit une feuille de route claire pour des actions spécifiques qui révolutionneront le football féminin. Ma gratitude va aux principaux intervenants et experts qui ont participé à l'élaboration de ce document stratégique, qui est le début de nombreuses choses à venir. # ItsTimeItsNow».



Isha Johansen,

présidente de la Commission d’organisation du football féminin

«La stratégie intervient à la suite du Symposium sur le football féminin de la CAF tenu en 2018. Nous avons maintenant établi des stratégies et élaboré une feuille de route qui, selon nous, améliorera le développement du football féminin sur le continent dans tous les domaines et à tous les niveaux: leadership, gouvernance, technique, éducation, partenariats stratégiques et base. #ItsTimeItsNow».



Desiree Ellis,

entraîneuse principale de l'équipe nationale féminine d’Afrique du Sud

«Jeme réjouis de lamise sur pied de la stratégie du football féminin de la CAF qui améliorera certainement le football féminin sur le continent et créera plus d'opportunités de jeu pour les joueuses. Le football évolue et en tant que continent, nous devons suivre le rythme. #ItsTimeItsNow».



