Ismaila Sarr n'est pas forfait pour la CAN 2021

Le joueur des Lions du Sénégal et attaquant du club anglais de Watford, Ismaila Sarr dont la blessure évolue positivement n'est pas forfait pour la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2021), a déclaré, mardi soir, le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Augustin Senghor, en démentant les informations véhiculées à ce sujet par des médias britanniques. ’’Sa blessure a évolué positivement. Il y a une phase de rééducation qui est nécessaire. Nous avons convenu qu’il serait mieux qu’il la fasse sur place pour une dizaine ou quinzaine de jours’’, a dit Senghor lors d’un point de presse à Bafoussam au Cameroun. Ismaila Sarr n’est pas forfait pour la CAN, ajoute le président de la FSF, précisant que le joueur de Watford va rejoindre la tanière vers les huitièmes ou quarts de finale. L’attaquant de Watford est retourné dimanche à Barcelone pour rencontrer son médecin traitant. Convoqué en sélection par Aliou Cissé malgré sa blessure, Ismaila Sarr n’a pas encore effectué de séance d’entraînement avec les Lions. D'autre part, le président de la Fédération sénégalaise espère que l’équipe du Sénégal sera au complet dans deux ou trois jours, à l’exception d’Ismaila Sarr. ’’Nous espérons que d’ici deux ou trois jours, nous aurons tout l’effectif au complet mis à part Ismaila Sarr’’, a-t-il dit à des journalistes après la séance d’entraînement des Lions. Pape Matar Sarr, Saliou Ciss et Nampalys Mendy sont toujours à Dakar. Ils avaient été testés positifs à la Covid-19 la semaine dernière. Édouard Mendy, Kalidou Koulibaly et Famara Diédhiou, qui s’est entraîné en solo, ont aussi été testés positifs. ’’Hier, nous avons accueilli Mame Baba Thiam. Famara Diédhiou est sorti aujourd’hui. Les autres joueurs sont censés faire leur test aujourd’hui. Ceux qui sont testés négatifs vont nous rejoindre mercredi dans la journée’’, a souligné le président de la FSF. Le Directeur technique national (DTN), Mayacine Mar, et le team manager des Lions, Lamine Diatta, sont aussi guéris de la Covid-19. Mayacine Mar et Lamine Diatta qui étaient confinés à l’hôtel à Bafoussam ont assisté ce mardi à l’entraînement des Lions de la Teranga. Le Sénégal qui a gagné son premier match face au Zimbabwe par 1-0 lundi sur un penalty à la dernière seconde de Sadio Mané, affrontera lors de son prochain match le 14 janvier, la Guinée, puis le Malawi le 18 pour le groupe B.