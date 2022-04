Irresponsabilité calamiteuse

Au-delà de toute qualification ou élimination de quelque équipe que ce soit, c’est l’image de tout un pays qui est en jeu. On a frôlé le pire à l’occasion de la tenue des matches des quarts de finale retour de la Ligue des champions d’Afrique disputés vendredi (Raja-Al Ahly) et samedi (Wydad-Chabab Belouizdad) au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca.



Alors que ces deux oppositions étaient prévues en nocturne, coup d’envoi à 22 heures, le stade a été pris d’assaut dès l’après-midi par un grand nombre de supporteurs dont des milliers ont pu trouver place au sein de l’enceinte et bien plus n’ont pu y accéder.



Même munis de leurs billets, nombre de supporteurs n’ont pu avoir accès au complexe. Voire ! Ils étaient nombreux à être malmenés, maltraités, sujets à des coups de matraque, à se voir piétinés et injuriés, bref le chaos total. Parmi ceux qui ont intégré le stade, certains ont dû rebrousser chemin, craignant pour leur vie du fait que la capacité d’accueil du complexe a été largement dépassée.



Il ne suffit pas de se lamenter ou de dénoncer, parce que derrière ça, il y a des responsabilités à fixer. Au jour d’aujourd’hui, le Complexe Mohammed V est propriété de la ville et en matière de sécurité, chaque grande affiche apporte son lot de peur et d’appréhension. Les élus, ou supposés tels, sont-ils au courant de ce fait ? Ont-ils conscience qu’ils ont là plus qu’un droit de regard sur la gestion du complexe ?



A travers des élus en manque manifeste de volonté et d’imagination, ces derniers se sont déchargés de leurs responsabilités, au profit d’un bidule appelé Casa-Event. Le résultat est là. Jusqu’à quand ?



La maire de Casablanca a pris l’initiative de convoquer, pour aujourd’hui, le numéro 1 de Casa-Event pour une réunion qui s’annonce, a priori, importante. Va-t-elle déboucher sur du concret, sur des changements notoires attendus par tous ou, au contraire, ressemblera-t-elle à tant d’autres réunions tout aussi creuses les unes que les autres ?



Mehdi Ouassat