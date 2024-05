Ironman au Brésil. Deux Marocains portent haut les couleurs nationales

Les Marocains Elkhalil Binebine et Jallal Sefrioui se sont illustrés lors de la compétition Ironman, organisée récemment à Sao Paulo, au Brésil.

Binebine, 63 ans, s'est notamment classé 9ème dans sa catégorie lors de cette épreuve de grande endurance, dans un temps de 12'37"57.



La compétition consiste à enchaîner une épreuve de natation (3,8 km), une course cycliste (180 km) et un marathon sur une distance de 42,2 km.

Ce philantrope et membre du Conseil consultatif de haut niveau auprès du Haut-Représentant des Nations unies pour l'Alliance des civilisations, disputait ainsi sa 34ème course du genre.



Dans une déclaration à la MAP, l’athlète a fait part de sa grande joie de terminer à la 9ème place de cette compétition, qui a vu la participation d’un grand nombre de spécialistes de l’épreuve venus des quatre coins du monde.

Il a tenu à rendre un vibrant hommage à l’autre participant marocain Jallal Sefrioui, "sans qui je n'aurais pas pu terminer la course".



L'Ironman Brésil est une compétition de triathlon longue distance créée en 1998 et qui se tient annuellement au mois de mai.

Binebine préside l'ONG Helea, qui a pour objectif de promouvoir l'inclusion et l'équité en matière de santé grâce aux nouvelles technologies.



Son prochain défi sportif: la course qualificative pour les championnats du monde à Kona (Hawaï), prévus le 26 octobre prochain. Elle sera disputée à Klagenfurt, en Autriche, le 16 juin prochain.