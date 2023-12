Intervention de la gendarmerie algérienne pour contenir un conflit tribal qui secoue les camps de Tindouf

Le conflit tribal qui oppose depuis plusieurs jours les tribus Skarna et Al-Fokra embrasant les camps de Tindouf, a atteint des niveaux dangereux, après que des éléments appartenant à d'autres tribus sont intervenus pour soutenir leurs partenaires dans le trafic de drogue, membres des deux tribus en conflit.



Pour mettre fin aux confrontations qui pouvaient à tout moment se transformer en conflit armé entraînant de nombreux morts des deux parties, il a fallu l’intervention directe de la gendarmerie algérienne. Les milices du polisario étaient incapables de disperser les belligérants et mettre fin aux affrontements, sachant que le fils de Mohamed Abdelaziz, ex-chef du polisario qui appartient à la tribu Al-Fokra, n’a pas hésité à leur ordonner de soutenir les membres de sa tribu.



Cette situation a amené les autorités algériennes à envoyer une compagnie de gendarmerie qui a encerclé les lieux, empêchant ainsi un massacre qu’auraient provoqué les affrontements et qui risquaient de dégénérer en bataille rangée à balles réelles que ne pouvaient freiner les milices du polisario incapables de contenir ne serait-ce qu’une simple dispute.



En moins d'une semaine, les camps de Tindouf ont connu un grave chaos sécuritaire, révélant la fragilité du polisario, ce qui a poussé les populations à s'organiser en groupes pour arracher leurs droits par la force. Cela a conduit à des affrontements entre les membres des tribus Skarana et Al-Fokra incendiant des tentes et se molestant les uns les autres.



Entre-temps, un autre conflit bien plus violent et plus sanglant a opposé deux familles, l’une appartenant à la tribu Aouled Abdel Wahed et l’autre à celle des Mouednin, caractérisé par l’usage d’armes blanches et de cocktails molotov.



Ce chaos intervient en l'absence des soi-disant dirigeants du polisario, faisant des camps de Tindouf une jungle où règne la loi du plus fort.



Ahmadou El-Katab