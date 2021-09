Internet menacé par une puissante tempête solaire

La rumeur a fait grand bruit et si elle s’avère fondée, préparez-vous à vivre une véritable révolution. Difficile de définir autrement le moment où vous serez peut-être privés d’Internet pendant plusieurs semaines, alors qu’aujourd’hui, vous éprouvez toutes les peines du monde à vous en passer cinq petites minutes. De prime abord, l’hypothèse paraît farfelue. Une véritable histoire à dormir debout. Mais selon plusieurs scientifiques, une puissante tempête solaire pourrait couper Internet de longues semaines aux quatre coins de la planète. Depuis la nuit des temps, un vent solaire constitué de particules chargées souffle en permanence sur la Terre. D’habitude, ces particules sont bloquées et déviées parle champ magnétique qui entoure la planète bleue. Sauf que des fois, le vent solaire se transforme en monstrueuse tempête, face à laquelle le champ magnétique, notre protecteur, n’y peut pas grand chose. Dès lors, les particules en question réussissent à s’introduire dans notre atmosphère. Notamment en passant par les pôles.



Black-out total du réseau Web

Les conséquences d’un tel phénomène pourraient être désastreuses. Elles menaçeraient non seulement les systèmes de navigation mais aussi les réseaux électriques et de communication. D’où justement la rumeur d’un black-out total du réseau Web. Un scénario corroboré par des chercheurs de l’Université de Californie à Irvine (Etats-Unis). Ils pensent même que ce sera encore plus grave : “Les conséquences d'une telle tempête solaire pourraient être pires qu'attendues”. Et de préciser : “Une météo spatiale défavorable et une éjection de masse coronale suffisamment importante pourraient provoquer un black-out du réseau Internet. Une panne qui pourrait durer plusieurs semaines. Voire plusieurs mois.” L’un des aspects qui rendent cette hypothèse improbable tient dans le fait que ces tempêtes solaires sont assez rares. Dans le cas de celles qui arrivent à toucher la Terre, elles le sont encore plus. Les scientifiques estiment que la planète et ses habitants ont entre 1,6 et 12% de chance par décennie d'être touchés par une tempête solaire de grande envergure. La dernière date de 1859. En l'occurrence, le fameux événement de Carrington (Voir encadré) lors duquel des câbles télégraphiques avaient pris feu. En tout cas, il va falloir prier et croiser les doigts pour que cette prémonition ne se concrétise pas. Le monde perdrait beaucoup trop gros. Pour avoir un ordre de grandeur, les chercheurs estiment qu'une interruption de la connexion Internet pendant une journée aux Etats-Unis coûterait plus de 7 milliards de dollars. Alors on vous laisse imaginer l’impact économique d’un black-out total de plusieurs semaines à l’échelle mondiale. Les conséquences de la crise sanitaire actuelle paraîtraient bien dérisoires.



Une infrastructure fébrile

Et pour cause, nos sociétés sont ultra-dépendantes d’Internet. A tel point que les scientifiques ont réellement peur de s’attaquer à l’hypothèse d’une interruption totale d’Internet dans le monde. D’ailleurs, peu d'études ont été faites concernant les impacts potentiels que pourrait avoir une tempête solaire sur le réseau Internet mondial. Une chose est sûre, l’humanité n’est pas préparée à un scénario de ce genre. Surtout avec une infrastructure aussi fébrile. En effet, dans l’optique de relier les différents continents, de longs câbles ont été installés et serpentent au fond des mers. Equipés de répéteurs pour amplifier les signaux, ces câbles sont fortement sensibles aux courants géomagnétiques induits par les particules chargées venant du Soleil. Or, il suffit qu’un seul répéteur tombe en panne pour que l’ensemble du fonctionnement d’un câble soit remis en cause. Le cauchemar serait que plusieurs répéteurs tombent en panne au même moment. Plusieurs continents risqueraient de se retrouver coupés les uns des autres. Certes, il y a toujours moyen de rétablir la connexion entre les terres fermes de la planète, mais les réparations en milieu sous-marin sont toujours délicates. Notre réaction sera quant à elle cruciale si ce scénario voyait le jour. Les chercheurs pensent que lorsque la prochaine tempête solaire sera détectée au niveau de notre étoile, l’humanité aura 13 heures chronos pour réagir. Comment ? Par exemple en multipliant les câbles à basse altitude moins exposés aux particules chargées que ceux à haute altitude, reliant actuellement l'Europe et les Etats-Unis. Petite lueur d’espoir, les câbles à fibre optique ne sont pas affectés parles courants géomagnétiques. Un moindre mal.