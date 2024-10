Intenses activités de la délégation parlementaire marocaine à la 149ème assemblée de l'UIP à Genève

Khaddouj Slassi met en garde contre les risques de distorsion des données liés à l’usage de l’IA

La délégation parlementaire marocaine aux travaux de la 149assemblée de l'Union interparlementaire (UIP), qui se tient à Genève, a pris part à une série de réunions dans le cadre de cet évènement, qui s’est achevé hier jeudi.Ainsi, le député Mustapha Reddad, membre de la délégation, a participé aux travaux d’une réunion de la Commission permanente sur le développement durable, sur le thème "Stratégies parlementaires pour atténuer les effets à long terme des conflits sur le développement durable".Dans son intervention, M. Reddad a mis en avant le rôle diplomatique du Maroc dans la résolution des conflits, citant notamment les efforts de médiation du Royaume pour le règlement de la crise en Libye et les initiatives lancées en faveur de la promotion de la paix en Afrique.La stratégie marocaine repose sur le développement humain à travers des programmes d'éducation et de formation professionnelle, a dit M. Reddad, qui a relevé que l’approche marocaine ne perd pas de vue la promotion des valeurs de paix, de tolérance et de coexistence en tant que prérequis pour construire des sociétés résilientes.Le député a, dans ce contexte, appelé à '’la conjugaison des efforts de la communauté internationale en faveur de la paix et de la prospérité’’.Par ailleurs, la députée Khaddouj Slassi a pris part à une table ronde organisée par le Forum international des femmes parlementaires sur l'impact de l'intelligence artificielle (IA) sur la démocratie, les droits de l'homme et les droits des femmes, en particulier.Mme Slassi a souligné que l'IA offre un énorme potentiel dans le domaine du transfert et de la diffusion d'informations, tout en mettant en garde contre des risques de distorsion des données liés à l’usage de l’IA.La députée marocaine a appelé à faire face aux conséquences résultant d’une mauvaise utilisation et d’une exploitation du développement technologique à des fins attentatoires aux droits, à l’égalité, à la justice et à la démocratie.Elle, à ce propos, fait part d’une série de propositions pour renforcer le projet de résolution de l’UIP, appelant notamment à surveiller et lutter contre la discrimination liée au genre dans les systèmes d'IA et œuvrer pour garantir que ces nouvelles technologies ne renforcent pas les stéréotypes de genre.Conduite par le député Omar Hejira (Groupe Istiqlalien de l'Unité et de l'Egalitarisme), la délégation marocaine à la 149assemblée de l’UIP est composée des députés Mustapha Reddad (Groupe du Rassemblement national des indépendants) et Khaddouj Slassi (Groupe Socialiste — Opposition Ittihadie), ainsi que du Secrétaire général de la Chambre des Représentants, Najib El Khadi.