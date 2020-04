Installation de passages de désinfection à Errachidia

Les autorités provinciales d’Errachidia ont procédé à l’installation de passages de désinfection au niveau de différents points de la ville, dans le cadre de la mise en œuvre des mesures préventives adoptées par les pouvoirs publics pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19).

Cette initiative, entreprise en coordination avec le Complexe de la formation professionnelle à Errachidia, a pour objectif d’assurer la sécurité sanitaire des citoyens contraints de sortir de chez eux durant l’état d’urgence sanitaire, aussi bien pour se rendre au travail que pour faire des courses ou recevoir des soins médicaux.

Ces appareils de désinfection sont des portiques de passage opérant par un processus de détection de mouvement et qui aspergent les personnes qui y entrent d’un liquide désinfectant.

Le directeur du Complexe de la formation professionnelle à Errachidia, Lhoussaine Malhouni, a indiqué que l’installation de ces passages a été faite à l’initiative du wali de la région de Drâa-Tafilalet, gouverneur de la province d’Errachidia, dans le cadre des efforts de lutte contre la propagation du Covid-19 et pour la préservation de la santé des citoyens dans cette conjoncture délicate.

Il a précisé, dans une déclaration à la MAP, que les cadres et les stagiaires du Complexe de la formation professionnelle à Errachidia se sont mobilisés pour concevoir et fabriquer une dizaine de passages de désinfection, en tant que contribution de l’OFPPT (Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail) à ces efforts entrepris sur le plan national.

Lhoussaine Malhouni a expliqué que la conception de ces appareils de désinfection a été réalisée, dans une durée de 10 jours, grâce à la mobilisation d’une équipe de formateurs et de stagiaires du Complexe de la formation professionnelle à Errachidia, dans les filières de "construction métallique", "froid et climatisation", "entretien industriel (électricité)" et "menuiserie d’aluminium et de bois".

Ces 10 passages de désinfection, a-t-il poursuivi, sont installés dans les principales artères de la ville d’Errachidia, ainsi qu’au niveau de l’entrée du marché hebdomadaire.

Le directeur du Complexe de la formation professionnelle a fait savoir que d’autres appareils de désinfection similaires pourraient être fabriqués prochainement en cas de besoin, dans le cadre des efforts importants déployés par l’ensemble des acteurs concernés pour faire face à cette pandémie.