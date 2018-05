Insolite : Vous avez toujours rêvé de vivre dans "Transformers"?

Des ingénieurs japonais ont dévoilé cette semaine à Saitama un robot qui peut se transformer en une voiture capable de transporter deux personnes à son bord.

"J-Deite RIDE", haut de quatre mètres et capable de marcher à 30 km/h, est un projet porté par plusieurs sociétés qui se sont réparties les tâches de production: carrosserie, contrôle du robot, commercialisation... Le but des concepteurs est de le faire évoluer lors de parades ou de le vendre à des parcs d'attractions.

Le PDG de Brave Robotics, Kenji Ishida, qui a initié ce co-projet, a déclaré qu'il avait été motivé par ses héros transformateurs d'enfance dans les films d'animation.

"J-Deite RIDE" sera en démonstration lors de l'exposition de l'Association internationale des parcs de loisirs et des attractions (IAAPA) en Floride au mois de novembre, indique BFMTV.