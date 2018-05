Insolite : Pour son chien

La première Dame du Brésil, Marcela Temer, a sauté tout habillée dans un lac du parc du palais présidentiel pour sauver son chien, provoquant une cascade de moqueries sur les réseaux sociaux.

L'ancienne reine de beauté de 34 ans a sauté quand elle a vu que Picoly, son Jack Russell, n'arrivait pas à retrouver la terre ferme après être entré dans l'eau à la poursuite de canards.

L'incident a eu lieu le 22 avril à Brasilia mais vient seulement d'être rendu public. Lundi soir, c'est devenu l'un des sujets les plus commentés sur Facebook, Twitter ou YouTube.

Michel Temer étant l'un des présidents les plus détestés que le Brésil ait jamais eus, le blogueur de gauche Leonardo Stoppa a estimé que Marcela Temer avait en fait voulu sauver le canard, "l'un des derniers soutiens de Temer".

Un autre internaute, Jose Simao, a tweeté: "Le chien de Marcela a fait une tentative de suicide parce qu'il ne pouvait plus supporter Temer!", un chef d'Etat visé par des enquêtes pour corruption, souvent caricaturé en vampire et qui a 43 ans de plus que sa jeune épouse.