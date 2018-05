Insolite : Mangeur de burgers

Estomacs sensibles s’abstenir. Le quotidien américain USA Today a rapporté, récemment, qu'un Américain est devenu le plus gros mangeur de burgers au monde après avoir avalé son 30.000e Big Mac en 46 ans. La performance a même été validée par le Guinness Book des records.

Ce record est l'oeuvre de « Bug Mac Daddy » alias Don Gorske, un habitant du Wisconsin de 64 ans. Son histoire d'amour avec le célèbre burger de Mcdonald's a démarré en 1972, dans la franchise de sa ville: Fond du Lac. « A l'époque, il n’y avait qu’un McDonald’s en ville et je venais d’avoir mon permis de conduire », explique-t-il à USA Today.

Depuis ce jour-là, il ne s’est plus arrêté. En octobre déjà, il avait dégusté son 29.482e Big Mac, en direct sur Facebook. En plus de quarante ans, Don Gorske n’a réussi à tenir que huit jours sans manger le moindre Big Mac. Et encore, seulement parce qu’une tempête de neige empêchait l'ouverture de son McDo. « J'avais aussi promis à ma mère de ne pas manger de Big Mac le jour de ses obsèques », a-t-il confié à USA Today, rapporte ladepeche.fr

Ce gardien de prison à la retraite, qui souffre en fait de troubles obsessionnels compulsifs, a gardé chaque reçu pour chaque Big Mac qu’il a mangé. En 46 ans, Don Gorske aurait dépensé près de 80.000 dollars. Une addiction à laquelle il ne semble pas vouloir mettre un terme.