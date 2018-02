Insolite : Le plus vieux du monde n’est plus

Un village d’Espagne a déclaré mardi une journée de deuil officiel pour le décès d’un ancien agriculteur présenté dans le pays comme “l’homme le plus vieux du monde”, mort lundi à 113 ans, a-t-on appris auprès du maire.

Francisco Núñez Olivera, né en 1904 dans le sud-ouest de l’Espagne, avait connu “la Première Guerre mondiale, la Seconde, la guerre civile, trois rois, deux républiques, une dictature et une démocratie”, selon un article en août 2017 du journal El Mundo.

La presse mentionnait volontiers des détails pratiques de sa vie, tel le fait qu’il avait marché seul dans la rue jusqu’à 107 ans ou prenait chaque jour au petit-déjeuner une madeleine à l’huile d’olive avec un verre de lait.

Ces derniers mois, les journaux espagnols lui ont consacré des gros titres même s’il n’apparaît pas dans la liste établie par le Gerontology Research Group (GRG), groupe de recherches américain sur les personnes âgées référence pour le classement des “supercentenaires”.

“C’était certifié et nous étions en train de faire les démarches pour qu’il entre dans le livre Guinness des Records”, a dit à l’AFP Antonio Carmona, maire du village de Bienvenida, 2.200 habitants, dans la région d’Estrémadure (est).

“Cela signifiait beaucoup pour ses voisins d’être représentés par +l’homme le plus vieux du monde+, qui avait fêté son 113e anniversaire le 13 décembre”, a assuré l’édile.

Fournir des preuves s’avérait difficile car de nombreuses archives publiques ont été brûlées pendant la guerre civile (1936-1939), avait souligné El Mundo.

Le jour de son dernier anniversaire, il était apparu en photos assis devant un gâteau orné d’un 113: “Il était fatigué, bien, mais réagissait peu”, a confié le maire.