Insolite : La longue traque de "Tyson"

"Tyson", un hippopotame du Nil de 600 kilos qui errait librement dans une zone habitée de l'Etat de Veracruz (est du Mexique), a été capturé après dix jours d'une patiente traque, ont annoncé mardi les autorités.

L'imposant animal, considéré comme "potentiellement dangereux", avait été signalé dès la fin février, selon les médias locaux.

Tyson, tel qu'il avait été baptisé par les habitants de Las Choapas, avait gagné la sympathie de la population, qui lui avait ouvert une page Facebook. Au moment de sa capture, lundi, certains criaient "ne l'emmenez pas!".

Il a fallu une dizaine de jours aux autorités de protection de l'environnement (Profepa) pour étudier le comportement du mammifère et mettre en place une stratégie de capture: en "l'appâtant avec des aliments, tels des fruits et des légumes", et "sans faire usage de tranquillisant". Tyson a ensuite été "placé dans une caisse de transport spéciale", selon le Profepa. L'animal de 1,15 mètre de haut et 2,20 de long a été transféré dans une aire naturelle protégée située dans le même Etat, où il restera "jusqu'à ce que sa situation juridique soit tirée au clair".

Le Profepa n'a pas réussi à déterminer la provenance de l'animal, dont l'âge est estimé à trois ans.

Sur les images d'un photographe de l'AFP, on peut voir des personnes se tenir à proximité immédiate de l'animal au bord d'une rivière, ou un homme caresser l'hippopotame en lui donnant une pastèque. "Même si ce spécimen s'est montré docile jusqu'à présent, il pourrait changer de comportement subitement et devenir extrêmement agressif", a alerté le Profepa.

L'hippopotame, originaire d'Afrique, n'est pas présent à l'état sauvage sur le continent américain.