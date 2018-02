Insolite : Jambe en plus, acteur en moins

"Bon, tout le monde le sait maintenant... J'ai trois jambes", s'amuse l'actrice Reese Witherspoon sur Twitter, "j'espère que vous m'acceptez encore pour ce que je suis".

La dernière couverture du prestigieux magazine Vanity Fair a créé l'hilarité sur la toile avec sa photo annuelle rassemblant le gratin d'Hollywood. Cette photo d'ensemble rassemblant Oprah Winfrey, Tom Hanks, Robert de Niro et Nicole Kidman, entre autres stars, a été abondamment retouchée pour rendre tous les acteurs plus beaux que nature... oubliant au passage, semble-t-il, d'effacer une jambe en trop.

Après le tweet de Reese Witherspoon, la reine de la télévision américaine Oprah Winfrey, assise à côté d'elle sur la photo et qui lui entoure la taille, a à son tour twitté: "J'accepte ta troisième jambe. Tout comme je sais que tu acceptes ma troisième main".

Sur un autre cliché de la série prise par la photographe vedette Annie Leibovitz, à présent retirée du site Internet de Vanity Fair, la productrice, présentatrice et actrice semble en effet avoir trois mains: une sur sa taille, une sur celle de Reese Witherspoon, et une autre... sur sa propre jambe.

Ces bavures amusaient beaucoup les internautes vendredi: "Imaginez les millions de dollars qui ont été dépensés pour enlever numériquement la troisième jambe de Reese Witherspoon de films et émissions de télévision toutes ces années", plaisante ainsi le journaliste de la BBC Mark Savage sur Twitter.

Le célèbre magazine américain s'est défendu en affirmant également sur le réseau social que "nous aurions adoré avoir l'exclusivité sur les trois jambes de Reese mais malheureusement c'est juste la doublure de sa robe".