Insolite : Documents top secret

Des centaines de documents classés top secret du gouvernement australien ont été découverts dans des tiroirs fermés revendus par un magasin d'occasion, a révélé mercredi la chaîne de télévision australienne ABC.

Canberra a ordonné l'ouverture d'une enquête en urgence.

Les deux tiroirs de rangement ont été achetés pour "des cacahuètes" dans un magasin de la capitale spécialisé dans la revente de meubles provenant du gouvernement, précise ABC. Les tiroirs étaient fermés et ont été vendus sans les clés.

Ils sont restés en l'état pendant des mois, jusqu'à ce que quelqu'un ait l'idée de les ouvrir à la perceuse, tombant sur un monceau de documents relatifs à près de dix ans de travaux ministériels.

D'après la télévision, ces archives comprenaient un rapport sur la perte par la police fédérale de près de 400 dossiers concernant la sécurité nationale en cinq ans, et un autre sur le fait que 195 documents classés "top secret" avaient été laissés dans le bureau d'un ministre après la défaite des travaillistes aux législatives de 2013.

Ces documents abandonnés concernaient entre autres des projets de défense au Moyen-Orient, le conflit en Afghanistan et des rapports du renseignement sur les voisins de l'Australie, précise ABC.

Dans les deux tiroirs, ont aussi été retrouvées les retranscriptions de débats sur les stratégies politiques des coalitions gouvernementales des anciens Premiers ministres Kevin Rudd, Tony Abbott et John Howard.

Le cabinet du Premier ministre actuel Malcolm Turnbull a annoncé avoir "lancé une enquête urgente" sur la manière dont les pouvoirs publics s'étaient débarrassés des deux tiroirs.

En Australie, les documents gouvernementaux ne sont rendus publics en général qu'au bout de 20 ans.