Insolite : Braqueur de banque

La police slovaque a interpellé un homme qui a tenté de braquer une banque à l’aide d’un attendrisseur à viande et d’un couteau, a pris une employée en otage et demandé aux policiers de lui commander une pizza, a rapporté la presse lundi.

L’homme, Miroslav V., âgé de 32 ans, a attaqué vendredi une agence de la banque VUB à Krombachy (est de la Slovaquie), prenant en otage son employée et lui présentant sa liste de revendications.

Après l’arrivée de la police, ce chauffeur de camion a réclamé dans un premier temps un hélicoptère, puis une voiture. Ayant essuyé un refus, il a demandé aux policiers de lui commander une pizza. Ceux-ci ont exaucé son voeu et une pizza a été livrée à la banque.

Finalement, la police a attaqué la banque et libéré l’otage. Le suspect s’est rendu.

“C’est un cas unique, nous n’avions jamais en une tentative de braquage de banque à l’aide d’un attendrisseur à viande”, a déclaré le président régional de la police Juraj Lesko à la presse locale.

Placé en détention, le suspect risque jusqu’à 12 ans de prison ferme.