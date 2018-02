Insolite : Bon sommeil

Le Hertha Berlin joue un peu les “Big Brother” en surveillant de près la condition physique et la qualité du sommeil de ses joueurs à l’aide d’une... application pour smartphones.

Depuis le début de la saison, les stars de l’équipe berlinoise, comme l’Ivoirien Salomon Kalou, doivent répondre tous les matins à un petit questionnaire, selon le journal Bild.

A l’aide de leurs smartphones, les joueurs doivent donner des notes relatives à leur niveau de fatigue, à la qualité de leur sommeil, à d’éventuelles douleurs musculaires, à leur niveau de stress et à leur humeur.

Dans chaque catégorie, les joueurs se mettent une note de 1 (la pire) à 5 (la meilleure). Le questionnaire est rempli en une quinzaine de secondes seulement.

“Ainsi on apprend comment les gars dorment, s’ils ont mal aux jambes ou ont des crampes musculaires”, explique l’entraîneur du Hertha Berlin, Pal Dardai, au quotidien Bild.

Les informations données remontent jusqu’au préparateur physique Henrik Kuchno.

“A 08h00 du matin chaque joueur reçoit les cinq questions sur son téléphone et il doit y répondre avant 09h00”, explique encore Dardai. “De cette manière nous pouvons parfaitement ajuster les séances d’entraînement suivantes et connaître le degré de stress de chaque individu”.

Kuchno rejette de son côté toute idée d’intrusion dans la vie privée des joueurs: “Il ne s’agit pas de les surveiller”, affirme-t-il.

“Nous dépendons de l’honnêteté dont chaque athlète fait preuve en remplissant son questionnaire, bien sûr”, poursuit le préparateur physique, qui peut ainsi adapter l’intensité de chaque séance en fonction de l’état de fatigue des troupes.

“Mais naturellement un père de famille ne répond pas aux questions de la même manière qu’un célibataire”, sourit-il.