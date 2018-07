Insolite : ​Recordman à 12 ans

A seulement 12 ans, Tom Goron a battu mercredi le record de la traversée de la Manche en solitaire en Optimist, en 14 heures et 20 minutes, un exploit salué par ses proches mais interdit par la réglementation maritime, selon les autorités.

Parti mercredi à 7H00 (05H00 GMT) de l'île de Wight, qui fait face à Portsmouth, dans le sud de l'Angleterre, le jeune skipper breton a franchi la ligne d'arrivée à l'entrée de la rade de Cherbourg, sur la côte française, à 21H20 (19h20 GMT).

A son arrivée, Tom a brandi des feux de détresse et fait résonner sa corne de brume, à la manière des skippers professionnels. Les yeux pétillants, il a ensuite bu quelques gorgées de Champomy, une boisson gazeuse sucrée, au goulot.

Aux journalistes, il a dit avoir envie d'un hamburger et d'aller se coucher. Il a raconté avoir eu le mal de mer durant la traversée et avoir vomi dix fois pendant son long périple.

Tom Goron a parcouru les 60 milles nautiques (111 km environ) à la vitesse moyenne de 4,19 noeuds (soit 7,6 km/heure), toujours encadré par son père à bord d'un voilier à distance raisonnable pour intervenir en cas de difficulté.

"Pendant 14 heures, ce mal de mer ne l'a pas quitté et l'a fatigué. A un moment donné, il a voulu abandonner puis a eu un second souffle. L'arrivée a été une délivrance", a raconté à l'AFP Nicolas, son père, enseignant.