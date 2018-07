Insolite : ​​Echarpe longue de plus d'un kilomètre

Le Cambodge s'est assuré dimanche une place dans le Livre Guinness des records avec une écharpe tissée mesurant 1.149,8 mètres, version longue du populaire "krama" traditionnel rouge et blanc. A l'initiative d'un mouvement de jeunesse lié au parti au pouvoir, plus de 23.000 personnes ont participé aux six mois de tissage devant le palais royal de Phnom Penh.

Le "krama" géant a été déroulé par des milliers de personnes dans une rue de la capitale dimanche pour permettre à un responsable du Guinness de le mesurer officiellement.

"Avec 1.149,8 mètres, vous avez établi un nouveau record mondial Guinness", a déclaré sous les applaudissements de la foule ce responsable, Swapnil Dangarikar.

Le Premier ministre Hun Sen, au pouvoir depuis 33 ans, avait donné son aval à l'entreprise en tissant lui-même quelques fils de l'écharpe.

Il était représenté à la cérémonie par son fils cadet Hun Many, un parlementaire qui contrôle le mouvement de jeunesse organisateur de l'événement. "Ce record mondial Guinness World est pour tous les Cambodgiens", a déclaré ce dernier.

Le Premier ministre s'emploie depuis quelques années à s'attirer les bonnes grâces de la jeunesse du pays, avec le lancement d'une page Facebook et l'adoption d'une attitude plus décontractée en public.

La cérémonie intervient quelques semaines avant des élections législatives controversées prévues le 29 juillet alors que l'opposition a été interdite voilà quelques mois.

Selon des analystes, le Premier ministre tente de mettre en place une dynastie politique en installant ses trois fils à des fonctions importantes. Son fils aîné Hun Manet a été promu samedi à deux fonctions militaires importantes.