Insolite : ​​​Un gros lot au goût amer

La remise d'un gros lot de 1,2 million de dollars à deux personnes dans une petite ville canadienne a viré à la querelle familiale lorsque la tante a annoncé à son neveu qu'elle allait le traîner en justice pour récupérer la totalité du gain.

Les sourires n'ont pas duré longtemps. "On se verra au tribunal", a lancé Barbara Reddick à son neveu Tyrone MacInnis alors qu'ils posaient tous deux pour une photo en tenant un agrandissement du chèque de 1,2 million de dollars canadiens.

Leurs deux noms figuraient sur le billet gagnant d'une loterie locale dans la province de Nouvelle-Ecosse, dans l'est du pays.

"J'ai acheté le billet", a-t-elle plaidé devant les personnes présentes à la cérémonie, selon la chaîne CBC, ajoutant qu'elle avait dit être prête à partager un lot de consolation avec son neveu, mais jamais le gros lot. "Il ment", quand il affirme que nous avions un accord pour partager, dit-elle.

"J'avais mis son nom sur le billet pour la chance, car il est comme un fils pour moi... ou du moins il l'était", explique Mme Reddick avant d'ajouter: "Il a été chanceux, mais pas au point de ramasser un demi-million de dollars".

Une organisatrice de la loterie a expliqué que voyant deux noms sur le billet, elle avait décidé de partager le prix en deux et de donner à la tante et son neveu un chèque de 600.000 dollars chacun, précisant que par sécurité elle avait consulté auparavant la commission des jeux de la province.

"Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Je suis un peu déçue", a-t-elle déclaré à CBC.