Inondations en Espagne: Le MAE mobilisé pour porter assistance aux Marocains dans les zones affectées

Le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, à travers la cellule de crise centrale, ainsi que les services consulaires marocains dans les régions espagnoles affectées par les inondations, sont mobilisés pour porter assistance aux ressortissants marocains établis dans les zones touchées par cette catastrophe naturelle, qui a frappé le sud-est du pays.



Des cellules de crise ont été mises en place à cet effet, au niveau des Consulats généraux du Royaume à Valence, Madrid et Séville, chargées de suivre tous les cas nécessitant une assistance.



En coordination avec la cellule de crise établie au ministère, les services consulaires dans les régions touchées par ces inondations, qui ont fait au moins 95 morts, sont à pied d'œuvre pour apporter assistance et chercher s’il y a des victimes marocaines à déplorer.



La cellule de crise centrale a mis en place des numéros pour toute demande de renseignements sur une disparition ou perte de contact avec un membre de la famille : numéros verts du centre d’appel consulaire (0800009948/49/50).



Le Consulat général du Royaume du Maroc à Valence, région la plus touchée par ces inondations, a mis en place des numéros d'urgence (+00 34 631 935 818 / +00 34 631 711 873) pour permettre aux ressortissants marocains de s’informer de l’état de leurs proches.



Les Consulats généraux du Royaume sont en contact avec les autorités centrales et locales espagnoles et avec le tissu associatif marocain pour recueillir toutes les informations sur la situation des Marocains dans ces régions, sachant qu’à l’heure actuelle, une seule victime de nationalité marocaine a été déplorée.