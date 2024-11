Inondations: Pedro Sánchez remercie le Royaume du Maroc pour son soutien aux efforts de secours à Valence

Le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a remercié, vendredi, le Royaume du Maroc pour son soutien aux efforts de secours dans les zones touchées par les récentes inondations ayant affecté la région de Valence.



M. Sánchez a indiqué que des secouristes du Maroc, du Portugal et de France étaient sur le terrain pour aider dans les efforts de secours à Valence.



"En ces semaines difficiles pour l'Espagne à cause de la tempête, la solidarité internationale et européenne a été énorme", a tenu à souligner le chef du gouvernement espagnol dans un message sur le réseau social X.

"Toute l'Espagne vous remercie", a-t-il ajouté.



Suite aux inondations qui ont ravagé plusieurs régions de l’Espagne, Sa Majesté le Roi Mohammed VI avait donné Ses Très Hautes Instructions au ministre de l’Intérieur afin de s’entretenir au téléphone avec son homologue espagnol et l’informer de la pleine disposition du Maroc à dépêcher des équipes de secours et à fournir toute l’aide nécessaire à l'Espagne pour faire face à cette catastrophe naturelle.



Ainsi, un convoi marocain exceptionnel, mobilisant 24 camions autopompes aspirants et 70 opérateurs, est arrivé mercredi en Espagne pour soutenir les efforts de secours et venir en aide à la région de Valence, gravement touchée par la tempête Dana.



Pour sa part, le directeur de l'Hôpital de Valence, Alfredo Ribelles Villalba a affirmé que le dispositif logistique dépêché sur Très Hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI pour soutenir les efforts de secours dans les zones touchées par les récentes inondations ayant affecté le sud-est de l'Espagne, "a été d’un très grand apport" pour restaurer les infrastructures endommagées.



En saluant la compétence, le professionnalisme et l’expertise des équipes marocaines, M. Ribelles a qualifié d’"indispensable" l’action de ces équipes pour accélérer la remise en état des infrastructures endommagées.



Ce soutien marocain témoigne d’un engagement fort en faveur de la solidarité internationale, a ajouté le responsable espagnol, qui s’exprimait, dans une déclaration à la MAP, lors de l'accueil, samedi soir à Valence, d'un deuxième convoi marocain composé de 13 camions, dont 12 voitures-pompes et un camion de réparation et d’outillage.



Pour permettre aux équipes marocaines d’accomplir leur mission dans des conditions optimales, des installations spécialement aménagées ont été mises à leur disposition, a assuré le directeur de l'Hôpital de Valence, qui était accompagné de la directrice générale de la protection civile espagnole, Virginia Barcones, du consul général du Maroc à Valence, Said Drissi El Bouzaidi, et d'autres responsables locaux.



Ce nouveau déploiement comprend également 34 opérateurs avec des équipements techniques de pointe pour baliser le terrain aux secouristes et faciliter l'accès aux zones sinistrées.