Beach soccer



La sélection nationale de beach-soccer a remporté le tournoi international de la ville d'Agadir organisé sous le Haut patronage de S.M le Roi Mohammed VI.

Les Nationaux se sont adjugé le titre en dominant le classement final après trois victoires face à l'Ukraine (8-6), au Sultanat d'Oman (2-1) et à l'Allemagne (3-1).

Le titre de meilleur joueur de ce championnat est revenu à l'international marocain Nassim El Haddaoui (100 matchs internationaux), alors que le joueur omanais Amjad Hamdani a été désigné meilleur gardien de but. Quant au titre de meilleur buteur du tournoi, il a été remporté par l'Ukrainien Yovhan Petrenko.

Cette compétition a servi de préparation à l'équipe nationale pour le prochain Championnat d'Afrique des nations prévu à Charam El Cheikh en Egypte.



Futsal



L'équipe nationale de football en salle est actuellement en stage de préparation à Kénitra (16-21 juillet 2018) en prévision des prochaines échéances.

Un total de dix huit joueurs ont été convoqués à ce stage par l'entraîneur national Hicham Dguig.

Liste des joueurs convoqués : Abdelkarim Nbia, Saad Knia, Jaouad Mohamed, Youssef El Mazray et Abdellatif Fati (Club Fath Settat), Soufiane El Masrar, Bilal Bakkali et Badr Zaouaki (Dinamo Kénitra), Reda Khayari et Allal El Maaroufi (Association Ville Haute Kénitra), Achraf Mohamed Saoud, Jamal El Bassahi et Ayoub El Addad (Association Faucon Agadir), Driss Raiss (Club Ajax Tanger), Hatim El Finani (Kénitra Club Athletic Sebou), Hamza El Khair (Chabab Khouribga), Reda Kaybat (Kaos Reggio Emilia-Ita) et Noussir Achouche (Association Ajax Tétouan)