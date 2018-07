Meeting

Mohammed VI

d’athlétisme



Le Complexe sportif Moulay Abdellah abritera aujourd’hui les péripéties du Meeting international Mohammed VI d’athlétisme, étape comptant pour la Ligue de diamant depuis deux saisons.

Des athlètes de renom seront présents, à commencer par l'Américain Christian Coleman (22 ans), champion et recordman du monde du 60 m en février dernier (6''34) et le champion du saut à la perche (6,15 m), le Français Renaud Lavillenie qui a détrôné le record de la légende ukrainienne, Sergueï Bubka, qui le détenait depuis 1993.

La Bahamienne Shaunae Miller-Uibo, championne olympique du 400 m (et médaillée de bronze sur 200 m aux Mondiaux de Londres en 2017), la numéro 1 mondiale du saut en hauteur, la Russe Mariya Lasitskene, ainsi que le Kényan Conseslus Kipruto, champion olympique en 2016 et champion du monde en 2017 dans l'épreuve 3.000 m steeple seront de la partie.

Pour ce qui est de la participation marocaine, Soufiane El Bakkali et Abdelati Iguider figurent en tête d'affiche du 11e Meeting international Mohammed VI d'athlétisme.



Tirage au sort



La Ligue nationale du football professionnel organise ce vendredi en coordination avec la Fédération Royale marocaine de football le tirage au sort de la Coupe du Trône saison 2017-2018 ainsi que le tirage au sort des matchs de Botola Maroc Telecom D1 et D2 saison 2018-2019.

Les tirages au sort seront retransmis en direct sur la chaîne Arryadia à partir de 22h00.



AG de la FRMF



Le Comité directeur de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) réuni lundi 9 juillet 2018 a décidé la convocation d'une assemblée générale annuelle de la Fédération le 15 septembre 2018.

A cet effet et suite aux dispositions de l'article 18 des statuts de la Fédération, les présidents des Ligues nationales et régionales, des clubs et groupements nationaux, membres de l'aAssemblée générale sont invités à communiquer au secrétariat général les noms de leurs délégués, et ce avant le 14 août 2018.