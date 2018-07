Entraîneurs

de Futsal



Niveau 3

La Direction technique nationale (DTN) a dévoilé la liste des entraîneurs de football en salle détenteurs du diplôme niveau 3 national qui leur permet d'entraîner les clubs de D1

La liste comprend trente entraîneurs ayant passé des sessions de formation au Centre national de football (CNF) de Maâmora durant les périodes suivantes:

23-27 octobre 2017

13-17 novembre 2017

18-22 décembre 2017

Pour rappel, les candidats avaient passé les examens pour l'obtention du diplôme de niveau 3 de futsal durant la période allant du 2 au 5 janvier 2018.

Ci-après la liste des entraîneurs diplômés: Hicham Akesbi (major de promotion), Abid Yahia, Anwar Redouane, Rachid Azzam, Mohamed Berchich, Abdelhakim Doukkali, Abdelilah El Afia, Ridouane El Bsahi, Aziz El Fakri, Hicham El Khadiri, Foudi Fouad, Said Khadimallah, Mourad Lahjouji, Mohamed Maaouni, Mostafa Mbasso, Nabil Mhaila, Mohamed Mhiaoui, Hicham Mouanis, Karim Msitta, Najem Abdelghafour, Abdelaziz Ouahbi, Hassan Rhouila, El Miloud Sabar, Abdelah Selami, Taha Maddah, Driss Talmoust, Fouad Taouti, Mohamed Touil, Abdelhadi Zaitoun, Mouhcine Zaitoun.



Niveau 2

La Direction technique nationale (DTN) a dévoilé la liste des entraîneurs de football en salle détenteurs du diplôme niveau 2 (zone sud-Agadir) qui leur permet d’entraîner les clubs de D2 et les clubs des catégories amateurs et juniors.

La liste comprend trente entraîneurs ayant passé des sessions de formation (15-19 janvier 2018 et 29 janvier-2 février 2018)

Pour rappel, les candidats avaient passé les examens pour l'obtention du diplôme du niveau 2 les 19 et 20 février 2018.

Voici la liste des entraîneurs diplômés (par ordre alphabétique) : Ahmed Bar (major de la promotion), Ibrahim Akhoulou, Khadija Arifi, Ismaayl Azyz, Mohamed Azzaz, Younes Dahni, Karim Dardour, Said Doukkali, Abdelhak El Boussaidi, Brahim El Menzel, Youssef El Oualja, Rachid El Ouarma, Mohamed El Haddaji, Youssef Garimou, Mohamed Gouraizim, Abdelah Haida, Jamal Hmach, Houda Lmrabet, Ahmed Joumaili, Noureddine Kassib, Omlaid Khancha, Mustapha Mouhtaine, Abdellah Moukhfi, Omar Oubella, Karim Ouhammou, Issam Ouslimane, Driss Ouzdine, Rachid Ouzine, Mohamed Rahbaoui, Sabir Aziz.