Le site américain d'actualité sportive "Bleacher Report" a choisi l'international marocain, Noureddine Amrabat, dans le Onze type de la phase des groupes du Mondial 2018 qui se déroule en Russie.

Dans la liste publiée par le site spécialisé américain figurent également le gardien de but sud-coréen Jo Hyeon-Woo, le latéral droit russo-brésilien Mário Fernandès, le latéral gauche sénégalais, Youssouf Sabaly, l'Uruguayen, Diego Godín et le Suédois Andreas Granqvist, tous deux défenseurs centraux.

"Bleacher Report" a également inclus dans cette sélection, les milieux de terrain croate Luka Modrić et français N’Golo Kanté, l'attaquant brésilien Philippe Coutinho, l'Espagnol Isco et l'anglais Harry Kane, buteur du Mondial au terme du premier tour avec 5 buts à son actif.

L'équipe nationale de football a été éliminée du premier tour de la Coupe du monde après deux défaites face à l'Iran (1-0) et le Portugal (1-0) et un nul contre l'Espagne (2-2). Toutefois, les Lions de l'Atlas ont montré un niveau de jeu élevé qui a été salué par leurs adversaires et les observateurs du ballon rond.