Grand Prix de SAR la Princesse Lalla Meryem

La Belge Elise Mertens s'est adjugé la 18ème édition du Grand Prix SAR la Princesse Lalla Meryem de tennis, en battant en finale l'Australienne Ajla Tomljanović en deux sets 6-2, 7-6 (7/4) et 1h22.

Demi-finaliste surprise de l'Open d'Australie en début d'année, Mertens a très tôt plié la première manche en moins d'une heure de jeu, avant de connaître une vraie baisse de régime au milieu du deuxième set qu’elle a réussi à remporter au jeu décisif (7/4). Il s’agit du troisième titre de la Belge en 2018, après Hobart et Lugano.

La 18ème édition du Grand Prix SAR la Princesse Lalla Meryem de tennis, organisée par la Fédération Royale marocaine de tennis et l'Union sportive des cheminots du Maroc du 28 avril au 5 mai 2018 au Club cheminots de Rabat, s'inscrit dans le cadre du circuit international de tennis SM le Roi Mohammed VI. Cette édition a connu la participation de 64 joueuses représentant 18 pays (5 continents) et réuni 20 des 100 meilleures tenniswomen du circuit féminin.



Special Olympics Maroc

Chrifa Lalla Soumaya El Ouazzani, présidente de Special Olympics Maroc, a présidé, samedi à Ifrane, la cérémonie d’ouverture de la 10ème édition des Jeux nationaux en faveur des athlètes en situation de handicap mental.

Organisée par Special Olympics Maroc, du 5 au 10 mai, sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, cette manifestation connaît la participation de 1.500 athlètes et encadrants et 120 volontaires. La cérémonie d’ouverture des Jeux nationaux en faveur des athlètes en situation de handicap mental a été marquée par la présentation des délégations participantes représentant les associations et les centres médico-pédagogiques des différentes régions du Royaume et des activités sportives réalisées par les jeunes participants.

Cette édition, initiée sous le thème ‘’Sport, levier d’intégration’’, connaît la participation de 95 associations représentant les diverses préfectures et provinces du Royaume et la mise en place de 15 disciplines sportives, a indiqué à la presse le directeur national de Special Olympics Maroc, Salaheddine Semmar, en marge de cette cérémonie.



Gymnasiade 2018

Le coup d’envoi du 17è championnat des Jeux olympiques du sport scolaire "Gymnasiade 2018’’, un événement international multisports en faveur des jeunes, a été donné jeudi soir au Grand stade de Marrakech. La cérémonie du lancement de cet événement de grande envergure a été rehaussée par la présence du ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Said Amzazi, du président de la Fédération internationale du sport scolaire (ISF), Laurent Petrynka, ainsi que d’un parterre de personnalités.

A cette occasion, l’assistance a été conviée à suivre et apprécier un défilé des délégations des différents pays participants, outre un programme éclectique agrémenté par des shows artistiques, mettant en avant la diversité et la richesse culturelles, ainsi que les valeurs d’ouverture et de tolérance qui caractérisent le Maroc, avec un accent particulier sur la capacité du Royaume à abriter des événements phares d’envergure mondiale.