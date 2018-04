Les U20 out of Africa



La sélection marocaine de football (U20) a été éliminée dès les éliminatoires de la CAN-2019, malgré sa victoire par 1 but 0 face à son homologue mauritanienne, samedi au Complexe sportif Prince Héritier Moulay El Hassan à Rabat.

L'unique réalisation signée Mohamed Bouzaidi (75è) n'a pas été suffisante à la sélection marocaine pour compenser la défaite du match aller (0-2).

Open de la BCP de tennis



Placée sous l’égide de la FRMT et l’Association sportive sociale et culturelle du personnel des Banques populaires, la 20ème édition de l’Open de tennis a débuté le week-end dernier et se poursuivra lors du suivant, les 27, 28 et 29 avril courant.

Cet open grade 1, qui se déroulera au club de la Banque populaire à Casablanca, verra la participation de 19 clubs qui engageront leurs raquettes garçons et filles.

Le comité d’organisation a réservé des primes et des coupes aux différents vainqueurs de cet open.



Stage de l’EN de boxe



La sélection marocaine de boxe effectue un stage de préparation dans la ville ukrainienne de Kharkov avec la participation de champions de différentes catégories de poids. Les pugilistes marocains ont entamé, mardi, ce stage qui devra se poursuivre jusqu'au 30 du mois courant, indique un communiqué de la Fédération Royale marocaine de boxe (FRMB).

La délégation nationale comprend le directeur technique Mounir Barbouchi et l’entraîneur Mohamed Mesbahi ainsi que les boxeurs Said Mortaji, Yassin Bendada, Taoufik Kachfi, Ismail Boudrar, Abdelhak Nadir, Mohamed Saghir et El Medhi Bourous.