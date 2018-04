GP Hassan II

de tennis



Le duo composé du Croate Nikola Mektić et de l’Autrichien Alexander Peya a remporté samedi, la 34è édition du Grand Prix Hassan II de tennis, disputée au Royal Tennis Club de Marrakech (RTCMA).

Le duo Nikola Mektić/Alexander Peya a battu en finale le duo français Benoît Paire/Edouard Roger-Vasselin par deux sets à 1 (7-5, 3-6, 10-7). Organisé sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, par la Fédération Royale marocaine de tennis (FRMT) en collaboration avec le RTCMA, et avec le soutien de la wilaya de la région Marrakech-Safi, le conseil régional, le conseil de la ville, et l’arrondissement Marrakech-Guéliz, ce tournoi a été d’un grand niveau vu le plateau de joueurs de renommée internationale qui y ont pris part.

A rappeler que le tournoi a bénéficié d’une très importante couverture médiatique tant à l’échelle nationale qu’internationale puisque pas moins de 25 chaînes de télévision étrangères l’ont diffusé.



Marathon

des sables



L'athlète marocain Rachid El Morabity a remporté, vendredi à Errachidia, la 33ème édition du Marathon des sables (MDS), synonyme de son sixième titre, le cinquième consécutif. Auteur d’une deuxième place lors de l'étape inaugurale, le désormais sextuple champion du MDS s’est illustré au fil des étapes, ne laissant aucune chance à ses concurrents.

Au général, Rachid (19h35min49sec) a devancé El Morabity cadet, Mohamed (20 :01 :28) qui a, lui aussi, signé une très belle performance, en conservant sa deuxième place, devant le Français Robert Merile (20 :41 :00). Le Marocain Abdelkader Mouaziz (20 :51 :59) a terminé quatrième. Il s’agit du sixième titre du natif de Merzouga, après ceux de 2011, 2014, 2015, 2016 et 2017.

Lors de la 5ème étape, qui s’est déroulée dans des conditions climatiques défavorables, c’est Abdelkader El Mouaziz qui a eu le dernier mot, suivi de Mohamed El Morabity et du Péruvien Quispe Rimigio.

Chez les dames, la victoire est revenue à l’Américaine Magdalena Boulet au terme de la 5ème étape, liant Jbel El Mraier et Merdani sur une distance de 42,2 km. Impressionnante depuis le début du MDS, Boulet a attendu "la longue", étape rude de 86,2 km pour frapper fort et creuser l’écart avec ses poursuivantes immédiates.

Bouclant les cinq étapes en 25:11:19, l'Américaine a fini loin devant la Danoise Bouchra Eriksen (26:36:00) et la Britannique Gemma Game (27:00:23).

Il s’agit de la quatrième américaine à être sacrée au MDS, après Lisa Smith (1999), Meghan Hicks (2013) et Nikki Kimball (2014).











Bonnes opérations de l’OCS et de la RSB

L'Olympique de Safi s'est imposé à l'extérieur samedi (4-3) au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat face à l'AS FAR en match de la 25ème journée de la Botola Maroc Telecom de première division de football (D1).

Le joueur de l'Olympique de Safi Hamza Goudali a été l'auteur d'un hat-trick au cours de cette rencontre (2e, 44e et 74e minutes) tandis qu'Amine Essaidi a marqué le quatrième but de son équipe. Les buts de l'AS FAR ont été signés par Aboubacar Toungara, auteur d'un doublé (51e et 80es minutes de jeu) et Youssef Kaddoui (68e).

Grâce à cette neuvième victoire de la saison, l'Olympique de Safi remonte à la 3ème place du classement avec 39 points, alors que l'AS FAR occupe la 9ème place avec 33 points.

A noter que le club de l’AS FAR sera entraîné à partir de la saison prochaine par M’Hamed Fakhir.

Par ailleurs, la Renaissance de Berkane s'est imposée également samedi au Stade municipal de Berkane (2-1) face au Chabab Rif d'Al Hoceima.

Le Chabab Rif d'Al Hoceima a été le premier à ouvrir le score grâce à Soufian Zakaria (18e) avant que la Renaissance de Berkane n'égalise sur un penalty converti par Youssef Essaidi (53e). L'incontournable Ayoub El Kaabi a ensuite donné l'avantage à Berkane (56e).

Grâce à cette précieuse victoire, la Renaissance de Berkane s'est hissée à la 8ème place du championnat avec 34 points tandis que le Chabab Rif Al Hoceima stagne à la 14ème place du classement avec 22 points.

Lundi, le stade el Abdi à El Jadida abritera le match HUSA-CAK.