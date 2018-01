La RSB s’offre le WAC

La Renaissance de Berkane s'est imposée à domicile face au Wydad Casablanca (2-1), jeudi lors d’un match de mise à jour de la septième journée du Botola Maroc Telecom D1 de football, disputé au stade d'Honneur d'Oujda.

Bakr El Helali (13è) a ouvert le score pour les locaux du point du penalty, avant que l'Ivoirien Guillaume Nicaise Daho (33è) n'égalise pour les visiteurs. Hamdi Laachir a asséné le coup de grâce aux champions du Maroc en titre, en inscrivant le but victorieux à la 78è minute de jeu.

Cette victoire permet à la RSB de pointer aux portes du podium (24points/4ème), aux côtés du Difaâ d'El Jadida, alors que le WAC est douzième avec 16 points.



Réunion de la Commission de gouvernance

La Commission de gouvernance s'est réunie mercredi au siège de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) en présence des présidents et représentants des clubs du championnat Maroc Telecom D1

Cette réunion présidée par Tarik Sijelmassi a été consacrée à la présentation des travaux relatifs au processus de transformation des clubs professionnels d'associations en société sportive.

L'objectif et le principe de ces travaux est d'assurer les transformations en sociétés sportives des clubs qui évolueront en championnat élite la saison prochaine avec un accompagnement par la Commission de gouvernance.

Les séances de travail vont se poursuivre entre la Commission de gouvernance et les équipes dirigeantes des clubs de PRO-1 actuelles, mais aussi une partie des clubs de PRO-2, en prévision des montées en PRO-1 la saison prochaine.

A rappeler que la mise en place du principe de sociétés sportives a été actée par le comité directeur de la FRMF lors de sa dernière réunion le 28 novembre 2017 sous la présidence de Fouzi Lekjaa.