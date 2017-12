S.M le Roi félicite

l’ASS-basket



S.M le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations aux membres de l'Association sportive de Salé (ASS) qui a remporté la Coupe d'Afrique des clubs champions 2017.

Dans ce message, le Souverain exprime ses chaleureuses félicitations à toutes les composantes de l'équipe, à son public et à la famille du basketball national, suite à cette consécration sportive continentale bien méritée.

S.M le Roi a aussi loué les efforts consentis par les membres de cette équipe, joueurs, dirigeants et staff technique et administratif, qui ont permis de réaliser cet exploit sportif remarquable qui vient enrichir le palmarès du club en termes de titres et de championnats, en saluant l’esprit sportif de haut niveau dont ont fait montre ses joueurs durant les phases de cette compétition.



La liste de Jamal Sellami



Le sélectionneur national de l'équipe des joueurs locaux, Jamal Sellami, a rendu publique une liste de 30 joueurs pré-convoqués en prévision de la 5ème édition du Championnat d'Afrique des Nations 2018, prévue au Maroc à partir du 13 janvier, a annoncé vendredi la Fédération Royale marocaine de football.

Cette liste est marquée par une prédominance des éléments du champion d'Afrique en titre, le Wydad Athlétic club de Casablanca (8 joueurs). Le Maroc, pays hôte du CHAN-2018, jouera le 1er tour dans le groupe A qui comprend la Mauritanie, le Soudan et la Guinée.

Le match d'ouverture et la finale auront lieu à Casablanca alors que Tanger, Marrakech et Agadir abriteront les matchs de la phase de poules. Ci-après la liste des joueurs pré-convoqués :

Gardiens de but : Anas Zniti (RCA), Abdelali Mhamdi (RSB), Yahia El Filali (DHJ) et Mohamed Reda Tagnaouti (IRT).

Défenseurs : Mohamed Nahiri (WAC), Hamza Semmoumi (FUS), Ayoub Amloud (AS FAR), Jawad Yamiq (RCA), Marouane Hadhoudhi (DHJ), Badr Banoune (RCA), Nayef Aguerd (FUS), Abdeljalil Jbira (RCA) et Zakaria Hachimi (WAC).

Milieux de terrain : Badr Boulahroud (FUS), Yahia Jabrane (HUSA), Soufiane Bouftini (HUSA), Mehdi Berrahma (AS FAR), Salaheddine Saidi (WAC), Walid El Karti (WAC), Zakaria Hadraf (RCA), Abdelilah Hafidi (RCA), Ayoub Nanah (DHJ) et Mehdi Oubilla (HUSA).

Attaquants : Ayoub Kaabi (RSB), Badii Aouk (HUSA), Mohamed Ounnajem (WAC), Achraf Bencharki (WAC), Ismail Haddad (WAC), Hamid Ahaddad (WAC) et Ahmed Hamoudane (IRT).



Tri-Nations maghrébin de rugby



La sélection marocaine de rugby a largement dominé son homologue algérienne sur le score sans appel de 20 à 13, samedi au Stade municipal d'Oujda, en match comptant pour la finale de la 2ème édition du Tri-Nations maghrébin de rugby 2017.

Auteurs de deux essais face aux Algériens, les Nationaux qui évoluent dans l'Africa Gold Cup (Zone A) sont parvenus ainsi à conserver leur titre après avoir remporté la première édition qui avait eu lieu en 2016 à Oran (Algérie).

Le Tri-Nations maghrébin de rugby, organisé conjointement par la Fédération Royale marocaine de rugby et Rugby Afrique et World Rugby, s'est déroulé en trois matches, dirigés par cinq arbitres de renommée internationale.

En match d'ouverture la sélection marocaine du ballon ovale a surclassé le XV tunisien sur le score de 17 à 16, alors que les Algériens ont également battu, en deuxième match, les Tunisiens sur le score de 36 à 13.