Inès Laklalech : La participation aux JO, un rêve que je caressais depuis bien longtemps

La golfeuse marocaine Inès Laklalech a affirmé que la participation aux Jeux olympiques (JO) est un rêve qu'elle caressait depuis sa tendre enfance et qui a grandi après avoir remporté l'Open de France.



"J'ai toujours vu et revu les vidéos des champions marocains qui ont participé aux JO, à l'instar de Said Aouita, Naoual El Moutawakkel, Hicham El Guerrouj et, récemment, Soufiane El Bakkali. Les JO sont, incontestablement, la plus prestigieuse manifestation sportive au monde", a-t-elle souligné lors d'une conférence de presse organisée, jeudi, au siège de la Fédération royale marocaine de golf (FRMG).



"Mon rêve, c'est d'emboiter le pas à la golfeuse marocaine Maha Haddioui, qui avait pris part aux JO de Rio de Janeiro et Tokyo", a-t-elle dit, notant qu'elle est déterminée à représenter le golf marocain à l'édition de Paris-2024.



Après avoir indiqué que son sacre final à l'Open de France n'est nullement le fruit du hasard, mais un objectif parmi d'autres qui ont été tracés depuis son entrée dans le monde professionnel en 2021, elle a indiqué que son ambition est de prendre part au maximum de tournois classés.



Elle s'est dite, à ce propos, fière de cet exploit qui s'ajoute à sa brillante participation à d'autres tournois internationaux à l'image de l'Aramco Saudi Ladies International, six mois seulement après son accès au professionnalisme, faisant part de sa joie pour cette performance inédite à l'échelon national, étant donné qu'elle est la première golfeuse arabe d'Afrique du Nord à remporter ce titre.



Inès Laklalech a fait savoir, dans ce sens, que ses objectifs à court terme consistent à prendre part à l'American Series fin 2022, un tournoi qui réunit les meilleures golfeuses de la planète, tout en adressant, par ailleurs, un message empreint d'espoir pour les talents en herbe.



"Avec la détermination, rien n'est impossible. Il faut juste faire montre de sérieux et croire en ses capacités", a-t-elle lancé, remerciant à ce propos, notamment, sa famille et la FRMG pour leur soutien et motivation.



Le président délégué de la Fédération Royale marocaine de golf, Mustapha Zine, avait donné lecture, au début de cette rencontre, à un message de félicitations, adressé par SAR le Prince Moulay Rachid, président de la FRMG, à la championne marocaine Inès Laklalech après sa victoire à l'Open de France.