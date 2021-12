Inès Laklalech: L’étoile montante du golf marocain

La championne marocaine Inès Laklalech a réalisé une performance exceptionnelle en décrochant son ticket pour le Ladies European Tour (LET) de golf, à l'issue de la finale des "Qualifying-School" qui s’est déroulée du 16 au 20 décembre au Real Golf La Manga Club à Murcie, en Espagne, rejoignant ainsi sa compatriote Maha Haddioui qui était l’unique représentante arabe lors de ce tournoi.



La performance d'Inès Laklalech, amateur du Pôle haut niveau, est "le fruit de la stratégie de la Fédération Royale marocaine de golf (FRMG), insufflée par SAR le Prince Moulay Rachid, visant à créer un vivier de jeunes talents golfiques", a indiqué mercredi la Fédération Royale marocaine de golf dans un communiqué. Le Maroc compte désormais une nouvelle championne à son palmarès âgée de seulement 24 ans, a ajouté la même source.



La joueuse du RGAM avait aussi acquis des entrées aux Etats-Unis, en obtenant une catégorie sur le Symetra Tour, seconde division américaine, visant à rejoindre dans un proche avenir le LPGA.



De son côté, Lina Belmati n’ayant pu franchir le cut, accèdera tout de même à certains tournois du LET et à l’ensemble de ceux du LET Access 2ème division européenne, selon la même source.



Désormais les trois joueuses (fait historique) fouleront ensemble les greens du Ladies European Tour, une véritable preuve de la réussite de la politique sportive de la FRMG, conclut le communiqué.