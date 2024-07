Industrie du marbre : SinaStone lance sa nouvelle usine et showroom de pierre naturelle à Casablanca

SinaStone, société spécialisée dans la transformation, la valorisation et le façonnage du marbre, a lancé, vendredi à Casablanca, sa nouvelle usine et showroom de pierre naturelle et exposé sa nouvelle stratégie et identité visuelle, en présence du ministre de l'Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour.



D'une surface de 45.000 m², la nouvelle usine de cette filiale du groupe Intersig Maroc & Karkachi a nécessité un investissement de 130 millions de dirhams (MDH).



Intervenant à cette occasion, M. Mezzour a souligné que le lancement de cette usine intégrée, aux standards internationaux, marque une étape cruciale pour ce secteur et représente une fierté pour l'industrie nationale.



Et de poursuivre : "En fabriquant des produits en marbre à forte valeur ajouté ajoutée, ce projet répond aux besoins du marché local, contribuant ainsi au renforcement de la souveraineté industrielle du Royaume, conformément aux orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI".



De son côté, le directeur général de SinaStone, Adil Ibnoussina, a déclaré : "Nous sommes fiers de lancer notre nouvelle usine modèle qui répond aux normes et standards internationaux".



"Notre ambition est d'être présent dans les plus grandes villes du Royaume et d'acquérir de nouvelles carrières dans l'objectif d'augmenter nos volumes à l'export afin de contribuer au rayonnement du savoir-faire et de l'excellence marocains", a-t-il soutenu.



Pour sa part, la directrice générale adjointe de SinaStone, Fatima-Zahra Jama, a indiqué que cet événement marque une étape significative dans le parcours de la société, symbolisant un renouveau non seulement de la marque mais également de sa stratégie et positionnement sur le marché de la pierre naturelle.



Dans le cadre de sa nouvelle stratégie, SinaStone a investi dans des installations de pointe pour mieux répondre aux exigences du marché. La nouvelle usine modèle, dotée de process et des technologies les plus avancées tels que la débiteuse 5 axes (CNC), Scan Image Share, traçabilité via QR code, permettra à la société de se distinguer sur le marché.



Concernant la nouvelle identité visuelle, elle reflète les ambitions et la direction stratégique de SinaStone, incarnant les valeurs de modernité, d'innovation et de qualité.



Ce renouveau visuel vise à renforcer la reconnaissance de la marque et à attirer de nouveaux clients, tant au Maroc qu’à l’international, tout en consolidant la confiance des partenaires existants.

La marque se décline en trois univers spécialisés, à savoir "SURFACES" (revêtements en marbre pour murs et sols), "PROJECT" (conception et réalisation de projets d'envergure clé en main) et "COLLECTION" (design et conception d'objets de décoration à partir de pierres naturelles).



Chaque œuvre réalisée est une fusion parfaite entre l'histoire du matériau et les exigences modernes du design, incarnant l'élégance intemporelle et l'artisanat marocain exceptionnel.

Créée il y a quatre ans, SinaStone emploie 200 personnes et est divisée en cinq unités de production majeures (le sciage, le résinage, le polissage, le débitage et l'usinage).